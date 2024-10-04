Водитель отсудила $150 000 у автомеханика, который ремонтировал ее Porsche 11 лет

Механик постоянно откладывал ремонт и даже утверждал, что женщина задолжала ему денег за хранение авто.

Как отмечает carscoops, Пенелопа Хорлик приобрела Porsche 911 1997 года выпуска еще в 2008 году, однако успела поездить на нем не так долго, как хотелось. В 2010 году она наехала на выбоину, повредив нижнюю часть авто, и обратилась за помощью в сервис JJ Engineering, которым руководит Джагдживан Джалли.

Механик оценил ремонт авто примерно в $12 000, однако в дальнейшем регулярно его откладывал. Впоследствии мужчина заявил, что поврежденный 911 требует полной реконструкции двигателя и настаивал, что теперь имеет законные права на авто, поскольку Хорлик еще должна компенсировать ему расходы за хранение.

В целом женщина потратила 11 лет на то, чтобы получить обратно свой Porsche, и даже обращалась в суд. В 2022 году Пенелопе вернули нечто похожее на «разобранную оболочку авто» — без трансмиссии и других важных деталей, тогда как при повторном обращении суд присудил ей выплату в $151 000, которую механик должен предоставить в качестве компенсации за нарушение контракта и трансформацию авто

Сам Джалли подал встречный иск, которым требовал компенсации «значительных затрат» на авто, и утверждал, что дело Хорлик давно просрочено.

В судебном решении пишут, что механик нарушил контракт по завершению ремонта в течение «разумного срока» и сделал «немного больше», чем просто снял двигатель и провел диагностику. Также в документе отмечается, что Джалли игнорировал требования Хорлик по возврату авто в течение многих лет, несмотря на то, что заказчица неоднократно умоляла его об этом и даже подыскала другого механика.