Военные облигации в «Дія» появятся через несколько дней — купить их можно будет без комиссии прямо на главном экране приложения

Команда Минцифры продолжает работать над запуском облигаций, которые в условиях войны стали важным инструментом финансирования Вооруженных сил Украины и потребностей страны, в приложении «Дія» и, похоже, релиз не за горами. По крайней мере, по этому мнению наталкивают промо в каналах Минцифры, «Дія» и самого главы ведомства Михаила Федорова — сегодня они опубликовали тизер и рассказали, как будет работать новая функция.

Функциональность впервые анонсировали в конце мая. Разработчики сообщают, что возможность купить военные облигации через «Дію» появится уже через несколько дней с выходом следующего обновления приложения. Вероятно, это произойдет уже на этой неделе.

Купить облигации в «Дія» можно будет без комиссии в несколько кликов непосредственно с главного экрана. Одна военная облигация будет стоить от 900 гривен. На выбор предложат ценные бумаги со сроком погашения от 3 месяцев до 1,5 года. По истечении срока будет выплачиваться сумма вклада и проценты сверху. Осталось узнать самую интересную деталь, которую пока не сообщают — доходность. Также будет интересно сравнить покупку ОВГЗ через «Дію» с аналогичной возможностью в популярном приложении monobank.

«Облигации в «Дія» названы в честь временно оккупированных городов. К примеру, Мариуполь, Крым, Херсон. Почему? Потому что деньги с облигаций идут в госбюджет Украины и на нужды армии. Каждая купленная облигация приближает деоккупацию наших городов. Это и донат, и инвестиция. Не держите деньги под матрасом — инвестируйте в победу». по анонсу команды разработчиков «Дія»

В начале месяца Кабмин разрешил продажу военных облигаций через «Дію», а премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что за время полномасштабной войны украинский бизнес и граждане уже приобрели военных облигаций на сумму более 100 млрд гривен.

Можно вспомнить, что в конце августа в «Дії» насчитывалось 18 млн активных пользователей, поэтому появление в приложении военных облигаций — это, безусловно, положительная новость, поскольку еще больше украинцев получат возможность воспользоваться этим финансовым инструментом, чтобы поддержать обороноспособность армии и экономику Украины. В настоящее время на фондовом рынке Украины доступны выпуски военных облигаций с доходностью до 16% в гривне и до 4,5% в долларах США. И с учетом других преимуществ (стоимость ниже номинальной (ценные бумаги продаются с дисконтом), нет налога на доход физлиц и военного сбора, государственные гарантии на полную сумму инвестиции и более высокая доходность, чем по депозитам в надежных государственных банках) это хотя бы частичная защита от инфляции, которая в августе увеличилась до 23,8% в гривне и 8,3% в долларах.