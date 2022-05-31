В приложении «Дия» появятся военные облигации, цифровое пенсионное удостоверение и электронный нотариат

Вскоре в мобильном приложении государственных услуг «Дия» появится ряд новых услуг и документов. Планами дальнейшего развития проекта по итогам недавней встречи с разработчиками поделился министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram.

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По словам министра, команда работает над запуском в «Дия» военных облигаций (похоже, у monobank и других скоро появится конкурент), а также цифрового пенсионного удостоверения и первых функций электронного нотариата.

Это одни из девяти услуг и документов, которые Минцифра планирует запустить скоро. В то же время одновременно в работе их десятки, подчеркнул министр.

На недавнем прессбрифинге International Diia Summit в Давосе Минцифра сообщила, что по состоянию на май 2022 года приложением «Дия» пользуются более 17,3 млн. украинцев — против 14 млн, которые были в начале февраля 2022 года. Основные цели, которые ставит перед собой команда Михаила Федорова, остаются неизменными.

100% госуслуг будут переведены в онлайн. Если услуги нет в онлайне, ее нет в автономном режиме.

95% транспортной инфраструктуры и населенных пунктов покрыто скоростным интернетом.

6 млн украинцев вовлечены в программу развития цифровых навыков.

10% — доля IT в ВВП страны.

Ранее ведомство запустило специальный сайт plan2.diia.gov.ua — на нем можно найти не только краткое описание по каждой услуге, разрабатываемой совместно с другими министерствами, а также отслеживать реализацию проектов в режиме реального времени и давать рекомендации. Сейчас команда также работает в направлении международного признания приложения — цифровые документы в «Дия» готовятся признать Польшу, Молдову и несколько стран.