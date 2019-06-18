Volkswagen гарантирует, что батареи электромобилей VW ID. выдержат 8 лет или 160 тыс. пробега, сохранив не менее 70% емкости





Компания Volkswagen объявила, что электромобиль VW ID.3 и все другие представители семейства электромобилей ID получат поддержку скоростной зарядки до 125 кВт, а также гарантию на батарею на 8 лет или 160 тыс. км пробега.

Немецкий автопроизводитель гарантирует, что по истечению 8 лет эксплуатации или 160 тыс. км пробега емкость аккумулятора составит как минимум 70% от первоначальной. Таким образом, для стартовой версии ID.3 1ST с батареей на 58 кВтч и запасом хода 420 км это означает сохранение емкости на уровне не менее 40,6 кВтч и запаса хода порядка 300 км.

В компании также подтвердили, что запас хода электромобиля VW ID.3 для батарей емкостью 45 кВтч, 58 кВтч и 77 кВтч составит соответственно 330 км, 420 км и 550 км по циклу WLTP.

Батареи будут поддерживать скоростную зарядку мощностью до 125 кВт, что позволит добавить порядка 260 км запаса хода за 30 минут заряда на такой станции. Вместе с тем компания представила новые модели настенных домашних зарядок (wall boxes) с мощностью до 11 кВт, которые можно будет устанавливать дома или на работе для продолжительных ночных или дневных зарядок.

В Volkswagen ожидают, что в 50% случаев владельцы электромобилей VW ID. будут заряжать их дома, в 20% случаев — на работе, в 25% — в публичных местах и только 5% — на зарядках на скоростных трассах. Тем не менее, последний сегмент будет расти, так как для типичных европейских путешествий (к примеру, из Гамбурга в Мюнхен или из Турина в Париж) на расстояния порядка 800 км потребуется всего одна-две зарядки (в зависимости от размера батареи).

Напомним, что недавно в Nissan заявили, что батареи электромобилей Leaf можно эксплуатировать более 20 лет, что вдвое дольше типичной эксплуатации самого электромобиля. Также стало известно, что после 8 месяцев эксплуатации и 20 тыс. км пробега батарея электромобиля Nissan Leaf на 40 кВтч сохранила 97,4% емкости.

Источник: Volkswagen