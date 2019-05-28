В Nissan заявили, что батареи электромобилей Leaf можно эксплуатировать более 20 лет, что вдвое дольше типичной эксплуатации самого электромобиля

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Японский автопроизводитель Nissan заявил, что батареи в электромобилях компании рассчитаны на срок службы порядка 22 лет, что на 10-12 лет дольше, чем типичный срок эксплуатации автомобиля. Именно поэтому в компании разрабатывают различные программы повторного использования таких батарей.

Информация о предполагаемом сроке жизни батарей была получена в результате изучения данных более 400 тысяч электромобилей Nissan Leaf, проданных с 2011 года по сегодняшний день. К примеру, именно так специалисты выяснили, что батарея электромобиля Nissan Leaf емкостью 30 кВтч деградирует намного быстрее, чем вариант на 24 кВтч. В свою очередь после 8 месяцев эксплуатации и 20 тыс. км пробега батарея электромобиля Nissan Leaf второго поколения на 40 кВтч сохранила 97,4% емкости.

Отметим, что Nissan уже использует отработавшие свой срок батареи в целом ряде различных проектов. В частности, компания построила для футбольного стадиона «Амстердам Арена» резервный источник энергии на 3 МВт на основе 148 новых и б/у аккумуляторных блоков от электромобилей Leaf.

У себя на родине компания создала систему уличного освещения «The Reborn Light» на основе отработанных батарей от электромобилей Nissan Leaf в пострадавшем от цунами городе Намиэ. В той же Японии производитель запустил программу замены батарей в старых электромобилях Nissan Leaf, предлагая на выбор «восстановленный» блок за $2850 или абсолютно новый за $6200.

Источник: Electrek