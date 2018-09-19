Volkswagen I.D. BUZZ CARGO — грузовая версия электрического минивэна I.D. BUZZ с мощностью 150 кВт, батареей на 48-111 кВтч и запасом хода 330-550 км (WLTP)

В рамках выставки IAA Commercial Vehicles в Ганновере немецкий автопроизводитель Volkswagen представил грузовой электромобиль I.D. BUZZ CARGO, который является коммерческой версией пассажирского минивэна I.D. BUZZ. Модель стала первым представителем семейства Volkswagen I.D., предназначенным для использования компаниями, а не конечными потребителями. Серийная версия I.D. BUZZ CARGO выйдет на рынок в 2021 году, на год раньше, чем пассажирская версия модели.

Интересно, что минивэн I.D. BUZZ / BUZZ CARGO создавался совместно компаниями Volkswagen Commercial Vehicles и Volkswagen Passenger Cars, при этом первая команда работала над грузовой, а вторая — над пассажирской версией. Обе версии построены на фирменной платформе Modular Electric Drive Kit (MEB), как и другие представители семейства VW I.D.

Электрический минивэн может перевозить грузы весом до 800 кг, длина автомобиля составляет 5048 мм, ширина — 1976 мм, высота — 1963 мм, колесная база — 3300 мм. Задний свес грузовой модели был увеличен на 106 мм по сравнению с пассажирской версией, чтобы обеспечить больший полезный объем. Внешне модель отличается солнечными панелями на крыше, 20-дюймовыми (а не 22-дюймовыми) дисками, широко открывающимися задними дверями и другой конструкцией заднего бампера. Солнечные панели на крыше способны обеспечить до 15 км дополнительного пробега электромобиля.

В ней также нет сдвигающейся двери со стороны водителя, так как для грузовых моделей в ней нет необходимости. Открыть двери с электрическим приводом можно с помощью мобильного приложения и специальных сенсоров, что облегчает работу специалиста по доставке. В салоне установлено отдельное кресло водителя и двухместный диван для пассажиров, при этом среднее сиденье можно сложить, а водительское повернуть на 15 градусов, получив доступ к встроенному ноутбуку. В беспилотном режиме «I.D. Pilot» водитель может проверять с помощью такого рабочего места статус доставки и строить маршрут прямо на ходу, так как компания Volkswagen обещает поддержку продвинутого автономного режима Level 4.

Обычной информационной панели в I.D. BUZZ CARGO нет, основная информация проецируется на лобовое стекло в 3D AR-режиме. Такой формат позволяет водителю не отвлекаться от плотного городского трафика. Управление кондиционером, музыкой и т.д. осуществляется с помощью комплектного планшета, а основные органы управления электромобилем вынесены на руль. Как видно на изображениях, в электромобиле нет стандартных зеркал заднего вида — их заменили камеры и мини-мониторы в углах кабины. Минивэн подключен к системе Internet of Things с помощью WLAN-модуля, так что данные о текущей поездке будут доступны в реальном времени в центре управления компании.

Стандартная версия I.D. BUZZ CARGO будет заднеприводной, однако при желании можно будет также заказать полноприводную версию. Мощность электродвигателя над задней осью составляет 150 кВт, максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч. Батарея встроена в пол для снижения центра тяжести, а значит лучшей управляемости и большей устойчивости в поворотах. В начальной версии для доставок на минимальное расстояние будет предлагаться батарея емкостью 48 кВтч, однако если этого недостаточно, то за счет модульной схемы емкость можно нарастить до 111 кВтч. В результате запас хода составит от 330 км до 500 км по измерительному циклу WLTP.

Минивэн поддерживает скоростную зарядку мощностью 150 кВт, в этом режиме батарея на 48 кВтч заряжается с 0 до 80% всего за 15 минут, а батарея на 111 кВтч — за 30 минут. Аккумулятор можно заряжать от обычной бытовой сети 220 В / 10 А (2,2 кВт) или от станции Wallbox на 11 кВт, в этом случае на полную зарядку уйдет вся ночь.

Батарея оснащена встроенной поддержкой индукционной зарядки, так что при желании I.D. BUZZ CARGO можно будет заряжать в гараже без под подключения проводов, понадобится только установить на пол специальную зарядную площадку. В салоне также установлена стандартная сетевая розетка 220 В / 16 А, которая запитывается от основной батареи, так что при необходимости к минивэну можно будет подключить дополнительное освещение или другой бытовой прибор, а также проверить товар во время доставки.

Источник: Volkswagen