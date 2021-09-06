



Немецкий автопроизводитель Volkswagen представил новый на IAA Mobility 2021 концепт электромобиля для городского использования под названием VW ID. LIFE. На данную модель у компании весьма серьезные планы, так как именно она станет прообразом серийного компактного электрокроссовера, который выйдет в 2025 году (скорее всего под именем VW ID.2) по цене порядка 20,000 евро.

Для начала — о технической части. Как и предполагалось ранее, VW ID. LIFE будет основана на компактной версии фирменной модульной платформы VW MEB, причем впервые для данной архитектуры будет использоваться передний привод. Установленный над передней осью электродвигатель выдает впечатляющие 172 кВт (234 л.с.) и 290 Нм, благодаря чему разгон до 100 км/ч занимает всего 6,9 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч.

В отличие от существующих бюджетных электромобилей, в которых в первую очередь экономят на объеме батареи, в VW ID. LIFE используется оптимальный с точки зрения цена/емкость блок на 57 кВтч. Разработчики обещают, что от полного заряда батарей электромобиль будет проезжать 400 км по измерительному циклу WLTP.

Поддерживается и скоростная зарядка при которой 10 минут заряда добавляют 163 км пробега. Отметим, что для серийной версии наверняка предусмотрят несколько вариантов емкости батареи, при этом далеко не факт, что 20,000 евро будет стоить версия именно с такой батареей и мощностью.

Внешне новинка с габаритными размерами 4,091×1,845×1,599 мм и колесной базой 2,650 мм напоминает не кроссовер, а нечто среднее между хэтчбеками Skoda Fabia и Honda e. Так как речь идет о концепте, немецкие дизайнеры не стали сдерживать себя и применили множество решений, не все из которых будут реализованы в серийной версии электромобиля.

К примеру, крыша в концепте сделана из специальной ткани из переработанных пластиковых бутылок (для облегчения веса и удешевления конструкции), ее можно снять, превратив электрокроссовер в кабриолет (та же ткань и на капоте). Фары и задние огни «проступают» сквозь панели, а в интерьере используются переработанные материалы, а также шерсть и дерево.

VW ID. LIFE поставляется со встроенной игровой консолью и проектором, который выводит изображение на экран, выдвигаемый перед лобовым стеклом. Таким образом просто сложив передние сидения, владелец концепта получает миниатюрную гостиную с огромным диваном на одного, двух или четырех друзей для гейминга и просмотра фильмов. Объем багажника составляет от 410 до 1,285 литров, клиренс — 19 см.

Практически вся информация и органы управления вынесены на мультифункциональный руль, вместо классических зеркал используются камеры и дисплеи, а инфотейнмент-систему (навигация, общение, музыка и т.д.) заменяет смартфон или планшет пользователя, который интегрируется в операционную систему электромобиля.

Представители концерна Volkswagen отметили, что ранее планировали выпустить подобную модель на рынок не ранее 2027 года, однако в итоге пересмотрели стратегию и представят серийный вариант VW ID. LIFE уже в 2025 году. Розничная стоимость модели во время выхода на рынок должна составить порядка 20,000 евро ($23,700).

К 2030 году бренд рассчитывает довести количество электромобилей в структуре продаж до 70% в Европе и до 50% в США и Китае.

P.S. Живые фото новинки с выставки IAA Mobility 2021:

Источник: Volkswagen