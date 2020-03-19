Volkswagen складирует собранные электромобили VW ID.3 на открытых площадках в ожидании финальной версии ПО, вся первая партия в размере 30 тыс. штук будет доставлена покупателям одновременно





Мы уже писали о том, что немецкий автопроизводитель Volkswagen столкнулся с серьезными проблемами с программным обеспечением своего электромобиля ID.3. При этом руководство приняло решение не останавливать производство первой партии электромобилей в количестве 30,000 штук, рассчитывая обновить софт непосредственно перед доставкой покупателям летом 2020 года.

Так как производство было запущено еще в конце 2019 года, у Volkswagen уже скопилось несколько тысяч готовых VW ID.3, которые она вынуждена хранить на нескольких открытых площадках. Ведущий youtube-канала Nextmove обнаружил одну из таких стоянок неподалеку от Лейпцига и успел снять несколько фото и видео до того, как его обнаружила охрана.

Представители Volkswagen рассказали, что во время сборки устанавливают на электромобили готовую на данный момент версию программного обеспечения, при этом на протяжении следующих месяцев они будут получать обновления «по воздуху». К лету разработчики надеются решить все проблемы и создать финальную стабильную версию софта, которую можно безопасно эксплуатировать на реальных дорогах.

Напомним, что первая лимитированная партия модели VW ID.3 1ST стоимостью €40,000 получит батарею «средней» емкости (58 кВтч) с запасом хода 420 км. В дальнейшем можно будет выбрать три варианта батарей емкостью 45 кВтч, 58 кВтч и 77 кВтч с запасом хода 330 км, 420 км и 550 км по циклу WLTP соответственно. Самая доступная версия VW ID.3 будет стартовать с отметки €30,000 в Германии, что после налоговых льгот составит всего €23,430 — это сравнимо со стоимостью сравнимых по классу ДВС-моделей, например, Volkswagen Golf.

Источник: InsideEV’s