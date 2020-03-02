Volkswagen столкнулась с серьёзными проблемами в ПО ID.3, из-за чего запуск электрокара может быть отложен





Продажи электрического хэтчбека Volkswagen ID.3, намеченные на лето 2020 года, могут оказаться под большим вопросом. Немецкое издание Manager Magazin, ссылаясь на свои источники, пишет, что в программном обеспечении электрокара ежедневно выявляют до 300 ошибок. Судя по всему, проблемы настолько серьёзные, что запуск ID.3 будет отложен.

Сообщается, что основные проблемы связаны с базовой архитектурой машины и главным блоком управления электроникой. Инженеры компании говорят, что архитектура была разработана поспешно, поэтому некоторые модули часто не понимают друг друга. Представитель Automotive News Europe сообщил, что ID.3 всё-таки дебютирует этим летом, хотя он не подтвердил, но и не опроверг информацию о проблемах с ПО.

Независимо от того, является ли эта информация правдивой или нет, слишком многое стоит на кону. ID.3 – первый серийный чисто электрический автомобиль Volkswagen, который должен быть относительно доступным по сравнению с моделями брендов Audi и Porsche. Решающее значение для дальнейших планов автоконцерна будут иметь платформа MEB, как база будущих электромобилей, и соответствующее программное обеспечение. Вместе они сформируют основу для ID.4 и в общей сложности 27 моделей VW к концу 2022 года. Какие-либо неудачи с ID.3 могут создать серьёзные препятствия на пути к реализации стратегии электрификации модельного ряда компании.

Источник: Engadget