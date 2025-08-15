Volkswagen внедрила ежемесячную подписку за полную мощность электродвигателя

Владельцы электромобиля Volkswagen ID.3 в Великобритании теперь могут получить полную отдачу от своего авто… но только за дополнительную плату.

На официальном британском сайте модели Volkswagen ID.3 Pro и Pro S теперь указаны с мощностью 201 л.с. (150 кВт). Однако технически двигатель этих версий способен выдавать 228 л.с. (170 кВт). Чтобы «разблокировать» эти дополнительные 27 л.с., владельцам предлагают два варианта:

Подписка — от £16,50 в месяц (около $22)

Разовый платеж — £649 (примерно $880)

Вместе с дополнительными 27 л.с. мощности также существенно возрастет крутящий момент двигателя — с 265 Н-м до 310 Н-м. Что это даст на практике? Для версий Pro и Pro S базовая мощность в 201 л.с. позволяет разгоняться до 100 км/ч примерно за 7,5-7,9 секунды. С подпиской благодаря дополнительной мощности и крутящему моменту время разгона может сократиться на 0,3-0,5 секунды. Для городских и загородных условий это дает заметно более резвую реакцию на педаль акселератора, особенно при обгонах или выезде с перекрестка.

В то же время Volkswagen отмечает, что дополнительные «лошади» не уменьшают запас хода. Ведь речь идет о настройке программного обеспечения силовой установки, а не об изменении аппаратной части. Стоит напомнить, что Volkswagen ID.3 имеет достаточно выносливую батарею. Версия Pro S после 160 тыс. км пробега в реальных условиях сохранила 91% начальной емкости.

И еще из интересного. Поскольку автомобиль с завода регистрируется с мощностью 228 л.с., владельцам не нужно уведомлять страховую компанию об изменениях — независимо от того, оформили ли они подписку или нет.

Важный нюанс: разовая разблокировка «привязывается» к автомобилю, а не к владельцу. То есть, если вы продадите машину, следующий владелец получит расширенную мощность без доплат. А вам при покупке нового электромобиля снова придется платить дополнительные средства за полную мощность двигателя.

Для понимания масштаба — ежемесячная плата за дополнительные киловатты в три раза превышает стандартную подписку на Netflix (с рекламой) в Великобритании. И еще неизвестно, какая именно из этих подписок будет приносить больше и дольше удовольствия — -0,5 секунды при ускорении или несколько десятков часов просмотра видео.

Это не первый случай, когда производитель ограничивает потенциал оборудования проданного автомобиля и предлагает открыть его за плату. В 2022 году BMW пыталась ввести подписку в $18 в месяц за пользование подогревом сидений и другими функциями, которые технически уже были установлены в авто. Реакция клиентов была резко негативной, и компания быстро отказалась от такой модели. В 2024 году компания хотела ввести дополнительную плату за адаптивную подвеску.

Похожие предложения есть, например, у Polestar, которая также предлагает платные программные апгрейды для увеличения мощности.

Пока дополнительная плата за производительность касается только британского рынка. В США или других странах Европы такую практику вводить пока не планируют, вероятно, из-за опасений повторить негативный опыт BMW.

Источник: electrek, autoexpress