Новости Авто 15.08.2025 comment views icon

Volkswagen внедрила ежемесячную подписку за полную мощность электродвигателя

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Volkswagen внедрила ежемесячную подписку за полную мощность электродвигателя

Владельцы электромобиля Volkswagen ID.3 в Великобритании теперь могут получить полную отдачу от своего авто… но только за дополнительную плату.

На официальном британском сайте модели Volkswagen ID.3 Pro и Pro S теперь указаны с мощностью 201 л.с. (150 кВт). Однако технически двигатель этих версий способен выдавать 228 л.с. (170 кВт). Чтобы «разблокировать» эти дополнительные 27 л.с., владельцам предлагают два варианта:

  • Подписка — от £16,50 в месяц (около $22)
  • Разовый платеж — £649 (примерно $880)

Вместе с дополнительными 27 л.с. мощности также существенно возрастет крутящий момент двигателя — с 265 Н-м до 310 Н-м. Что это даст на практике? Для версий Pro и Pro S базовая мощность в 201 л.с. позволяет разгоняться до 100 км/ч примерно за 7,5-7,9 секунды. С подпиской благодаря дополнительной мощности и крутящему моменту время разгона может сократиться на 0,3-0,5 секунды. Для городских и загородных условий это дает заметно более резвую реакцию на педаль акселератора, особенно при обгонах или выезде с перекрестка.

В то же время Volkswagen отмечает, что дополнительные «лошади» не уменьшают запас хода. Ведь речь идет о настройке программного обеспечения силовой установки, а не об изменении аппаратной части. Стоит напомнить, что Volkswagen ID.3 имеет достаточно выносливую батарею. Версия Pro S после 160 тыс. км пробега в реальных условиях сохранила 91% начальной емкости.

И еще из интересного. Поскольку автомобиль с завода регистрируется с мощностью 228 л.с., владельцам не нужно уведомлять страховую компанию об изменениях — независимо от того, оформили ли они подписку или нет.

Важный нюанс: разовая разблокировка «привязывается» к автомобилю, а не к владельцу. То есть, если вы продадите машину, следующий владелец получит расширенную мощность без доплат. А вам при покупке нового электромобиля снова придется платить дополнительные средства за полную мощность двигателя.

Для понимания масштаба — ежемесячная плата за дополнительные киловатты в три раза превышает стандартную подписку на Netflix (с рекламой) в Великобритании. И еще неизвестно, какая именно из этих подписок будет приносить больше и дольше удовольствия — -0,5 секунды при ускорении или несколько десятков часов просмотра видео.

Это не первый случай, когда производитель ограничивает потенциал оборудования проданного автомобиля и предлагает открыть его за плату. В 2022 году BMW пыталась ввести подписку в $18 в месяц за пользование подогревом сидений и другими функциями, которые технически уже были установлены в авто. Реакция клиентов была резко негативной, и компания быстро отказалась от такой модели. В 2024 году компания хотела ввести дополнительную плату за адаптивную подвеску.

Похожие предложения есть, например, у Polestar, которая также предлагает платные программные апгрейды для увеличения мощности.

Пока дополнительная плата за производительность касается только британского рынка. В США или других странах Европы такую практику вводить пока не планируют, вероятно, из-за опасений повторить негативный опыт BMW.

Источник: electrek, autoexpress

Популярные новости

arrow left
arrow right
Новые электрические Audi Q6 и SQ6 Sportback e-tron предлагают до 509 л.с. и более 500 км запас хода за $69600 и выше
Tesla, подвинься: новый Xpeng G7 предлагает до 702 км пробега, адаптивную подвеску и цену от $27325
Range Rover готовит первый электровнедорожник — Bentley-комфорт, 542 л.с. и 118 кВт-ч
Tesla обновила Model S и X — мизерные изменения за +$5000
Tesla виновна в смертельной аварии и должна заплатить $329 млн, — решение суда
Первый электрический хэтчбек Kia EV4 стартовал в Европе — рекордный запас хода и цена от $47,7 тыс
FX Super One — минивэн будущего от Faraday Future с ИИ, массажем и экраном на радиаторе
3000 электрических "лошадей": BYD готовит причудливый суперкар
Электрический минивэн Mercedes VLE преодолел 1100 км от Штутгарта до Рима
Kia EV4 преодолел 110 тыс. км и износил батарею лишь на 5%
Владелец Tesla Cybertruck сгорел при температуре 2760°C — иск обосновывает, что этого бы не произошло в нормальном электрокаре
Tesla, подвинься: новая Xiaomi YU7 предлагает до 690 л.с., до 835 км пробега и цену от $35300
Более 1200 км на одном заряде — Lucid Air Grand Touring установил рекорд Гиннеса
Электрокроссовер за $10 500: BYD представила Yuan Up Pilot
План B для Lamborghini: гибрид вместо электрокара Lanzador — эмоции важнее технологий
Tesla открыла продажи Model Y в Индии — вдвое дороже, чем в США
Илон Маск обещает «самую эпическую демонстрацию» Tesla до конца года — снова
Американский Ford представил электрический Bronco New Energy, но США его не увидят — только для Китая
Subaru представила электрокроссовер Uncharted — с разгоном до «сотни» за 5 секунд и запасом хода 492 км
Ford анонсирует электропикап, втрое дешевле Cybertruck
Hyundai показала электрокроссовер Elexio: «умная» подвеска, морозостойкость и мощность до 312 л.с.
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить