Volkswagen выпустит беспилотный электроминивэн на основе ID.Buzz и кабриолет на основе электрохэтчбека ID.3





Немецкий автопроизводитель Volkswagen поделился своими планами по выпуску еще двух электромобилей в абсолютно разных сегментах рынка. Подразделение коммерческих моделей собирается вывести на тесты уже в этом году беспилотный электрический минивэн на основе концепта на основе ID. Buzz, а команда легковых автомобилей всерьез рассматривает возможность выпустить электромобиль с открытой крышей на основе одной из моделей линейки VW ID. Впрочем, обо всем по порядку.

Подразделение Volkswagen Commercial Vehicles (VWCV) начало работать над проектом беспилотного электрического минивэна на основе платформы Argo AI и концепта ID. Buzz. Первые тестовые электромобили выедут на дороги Германии уже в текущем году. При этом к 2025 году разработчики рассчитывают построить полноценный беспилотный электромобиль, который можно будет использовать в коммерчесикх сервисах такси и карпулинга/каршеринга.

Напомним, что компании Volkswagen и Ford совместно инвестируют средства в компанию Argo AI, которая специализируется на разработке программного обеспечения для беспилотных автомобилей. Помимо инвестиций в размере $1 млрд немецкий бренд также ввел в штат стартапа своих инженеров из дочерней компании AID (Autonomous Intelligent Driving).

Второй проект Volkswagen заметно ближе обычным водителям — это электромобиль с откидывающейся крышей, который позволит наслаждаться отличными видами и свежим воздухом в полной тишине. Председатель совета директоров Volkswagen Group Герберт Дисс заявил, что дизайнеры компании уже работают над различными вариантами реализации такой модели. В данный момент немцы пытаются выяснить, насколько такой автомобиль будет интересен потенциальным покупателям.

Со своей стороны отметим, что среди электрических концептов компании на платформе VW MEB есть как минимум одна модель с открытым верхом — двухместный электрический багги ID. BUGGY. Однако в данный момент серийная модель на основе данного концепта не планируется.

Источник: Volkswagen (1, 2)