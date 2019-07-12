Volkswagen и Ford расширяют сотрудничество на сегменты самоуправляемых и электрических автомобилей, Volkswagen предоставит Ford свою платформу MEB и вложит $2,6 млрд в разработчика технологий беспилотного вождения Argo AI





Volkswagen и Ford завершили эту рабочую неделю объявлением о подписании нового соглашения, расширяющего стратегическое партнерство автопроизводителей на сегменты самоуправляемых и полностью электрических автомобилей. Напомним, о завершении переговоров между сторонами мы узнали еще в понедельник, теперь же с публичным объявлением стали известны подробности.

В рамках нового этапа Volkswagen суммарно инвестирует целых $2,6 млрд в развитие компании Argo AI, разрабатывающей технологии беспилотного вождения автомобилей. Напомним, Argo AI создана бывшими сотрудниками Google и Uber, ранее сама Ford инвестировала в нее $1 млрд. Собственно, живыми деньгами Volkswagen инвестирует ровно такую же сумму — $1 млрд. Еще в $1,6 млрд оценили активы — дочернее подразделение Audi Autonomous Intelligent Driving (AID), созданное для разработки технологий беспилотного вождения, которое Volkswagen согласилась передать в собственность Argo AI. Штаб-квартира AID в Мюнхене станет европейским филиалом Agro AI.

На данный момент Agro AI совместно с Ford тестируют самоуправляемые автомобили Питтсбурге, Детройте, Майами и Вашингтоне. Сделка с Volkswagen открывает Agro AI двери на рынок Европы.

Кроме того, Ford, как и ожидалось, получит доступ к фирменной модульной платформе VW MEB, что значительно упростить американскому производителю задачу электрификации модельного ряда. Как мы отмечали в предыдущей заметке, имея готовую платформу, производитель сможет ускорить разработку и сосредоточиться на дизайне будущих электромобилей. Ford подтвердила планы выпуска на платформе VW MEB как минимум одной массовой полностью электрической модели для рынка Европы, правда, только в 2023 году, и рассчитывает в ближайшие шесть лет отгрузить на европейский рынок более 600 000 автомобилей, созданных с использованием архитектуры MEB. Выпуск еще одной полностью электрической модели для Европы сейчас находится на рассмотрении у руководства.

Чтобы внести ясность, этот союз между Ford и VW не равноценен полному слиянию — в рамках сделки автопроизводители будут иметь отдельные бизнесы, связанные с автономными транспортными средствами, и разные стратегии, но оба будут использовать программное обеспечение Argo. И хотя они будут делиться технологиями Argo и архитектурой VW MEB, делиться доходами Ford и VW точно не будут. Иными словами, они остаются конкурентами, а сотрудничество необходимо обоим, чтобы ускорить разработку самоуправляемых и электрических автомобилей.

Источник: The Verge