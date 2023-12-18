Не Tesla единой. Volvo запустила в Украине обновление прошивки авто «по воздуху»

После запуска подписки на электромобили Volvo внедряет в Украине обновление программного обеспечения по воздуху (OTA) для авто — такие обновления изначально были до сих пор остаются одним из ключевых преимуществ электрокаров Tesla, а в Volvo говорят, что первыми запускают такие обновления в нашей стране.

Для украинцев услуга OTA обновлений стала доступна 11 декабря 2023 года и полностью бесплатной — первые владельцы уже обновили ПО авто до версии 2.13 этим способом. Сервис позволяет просто и удобно обновлять прошивку авто по аналогии с гаджетами, без необходимости посещать для этого официального дилера, тем самым экономя время и средства.

В настоящее время OTA-обновление ПО поддерживают все автомобили с мультимедийной системой на Android (iCup), которая оснащается Volvo 2022 и 2023 модельных лет: XC60, V90 Cross Country, электрические C40 и XC40, XC90, XC60, V9 V60 Cross Country, S90, XC40 и электрический C40. Следует ли отдельно упоминать, что новый Volvo EX30 также будет поддерживать iCup.

Обновление ПО через воздух происходит в два этапа: сначала новая версия загружается автоматически в фоновом режиме (надо активировать опцию загрузки на центральном экране авто), а затем устанавливается на бортовой ПК только после подтверждения операции владельцем авто. Перед установкой он может просмотреть, какие обновления внесены в пакет.

По данным Volvo, процедура установки обновления длится до 90 мин, подключение к интернету не требуется. В то же время, пользоваться авто во время установки ПО не получится. Более того, владелец должен оставить авто и заблокировать его на время установки апдейта. Возможно, это мера предосторожности, чтобы избежать блокировки внутри авто, если обновление пойдет не по плану — такие ситуации уже случались в прошлом.

В ближайшее время в приложении Volvo появится функция планирования времени установки обновления. Она позволит владельцам не только отслеживать процесс установки, но и планировать его раньше времени. Также автопроизводитель обязуется обеспечивать поддержку OTA на всех новых Volvo, которые выйдут в будущем.

Остается вспомнить, что китайский холдинг Geely, в который вместе с другими входит шведский производитель Volvo, до сих пор в списке международных спонсоров войны НАПК, поскольку продолжает работать в России как будто и не было ничего. В то же время сама Volvo в феврале 2022 года приостановила деятельность в россии и закрыла свою российскую дочернюю компанию.