Volvo Cars и Veoneer разделили разработчика систем автономного управления Zenuity на две части, в результате уже следующее поколение автомобилей Volvo получит беспилотные возможности

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Автопроизводитель Volvo объявил о разделении компании по разработке систем автономного управления Zenuity между Volvo Cars и Veoneer с целью повысить ее потенциал.

В результате первая часть бывшей Zenuity будет развивать программное обеспечение для автономного вождения под руководством Volvo Cars. Основным ее фокусом станет не только развитие, но и монетизация собственных разработок. Вторая часть сосредоточится на постоянном развитии и коммерциализации усовершенствованных систем помощи водителям. Ее интегрируют в Veoneer — компанию по технике безопасности в автомобилях.

На данный момент обладателями Zenuity выступают Volvo Cars и Veoneer в соотнощении 50/50. За время руководства двумя компаниями Zenuity разработала программную платформу для автономных систем вождения и помощи водителям, эти направления продолжат совершенствоваться и в дальнейшем. Генеральный директор Zenuity Деннис Нобелиус отметил, что в будущем останется ограниченное количество глобальных программных платформ для автономного вождения и именно его компания хочет разработать одну из платформ-победителей.

Часть Zenuity, которая отныне будет принадлежать Volvo Cars, станет разрабатывать программное обеспечение для полностью автономного вождения. Новая программа будет интегрирована в автомобили следующего поколения, которые разрабатываются на основе платформы SPA2. Новая компания останется отделенной от Volvo Cars и будет руководить собственными каналами дистрибуции.

По соглашению, операционную деятельность Zenuity и ее работников из Гетеборга и Швеции, а также Шанхая, переведут в новую компанию под руководством Volvo Cars. А деятельность и сотрудники из Германии и США будут переведены в Veoneer. Новая компания начнет работать ориентировочно в 3 квартале 2020 года.

Напомним, что в конце прошлого года компания Volvo Cars официально представила электрокроссовер Volvo XC40 Recharge, который стал первой моделью нового семейства электрифицированных автомобилей Recharge и первым серийным электромобилем бренда.

Источник: Volvo Cars