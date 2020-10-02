Volvo начала серийное производство своего первого электромобиля Volvo XC40 Recharge, первые покупатели получат свои экземпляры уже в октябре

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Шведский автопроизводитель Volvo объявил о начале серийного производства своего первого массового электромобиля Volvo XC40 Recharge, основанного на одноименном кроссовере с двигателями внутреннего сгорания. Модель станет первой в ряду полностью электрических моделей бренда, которые будут выходить на рынок с 2020 по 2025 год. К 2025 году в Volvo рассчитывают продавать 50% электромобилей и 50% гибридов, то есть в ближайшие пять лет компания откажется от обычных ДВС-моделей.

Предзаказы на электрокроссоверы Volvo XC40 Recharge продолжают поступать, однако запланированные к производству в 2020 году экземпляры уже полностью раскуплены. Европейские покупатели, которые заказали свои электромобили в числе первых, получат их уже до конца текущего месяца. Остальным придется ждать поставок как минимум до 2021 года.

Перед запуском серийного производства на заводе в Генте сотрудники Volvo собрали ограниченное количество электромобилей Volvo XC40 Recharge предсерийного выпуска. Этот процесс является стандартной процедурой для каждого нового автомобиля, направленной на оптимизацию производственного цикла.

Напомним, что электрокроссовер Volvo XC40 Recharge получил электрическую силовую установку с полным приводом и двумя двигателями на каждой оси с суммарной мощностью 300 кВт / 408 л.с. (по 150 кВт на каждой оси). В результате время разгона до 100 км/ч занимает 4,7 секунды, а максимальная скорость составляет 180 км/ч.

От полного заряда батареи емкостью 78 кВтч электромобиль способен проехать 400 км по циклу WLTP. В модель встроен преобразователь мощностью 11 кВт, также поддерживается зарядка на скоростных станциях мощностью 150 кВт — в таком режиме батарея заряжается до 80% за 40 минут. В отсутствие ДВС место под капотом используется в качестве дополнительного багажника.

Новая инфотейнмент-система на основе Android предлагает совместимость с популярными сервисами Google, включая Google Assistant, Google Maps и Google Play Store. Систему можно будет легко обновить «по воздуху» без посещения сервисного центра.

Источник: Volvo