Volvo Trucks представила автономный безкабинный электрогрузовик Vera для регулярных поездок на небольшие расстояния
Компания Volvo Trucks представила автономный электрогрузовик будущего Vera, который отличается полным отсутствием кабины водителя. Решение предназначено для регулярных и повторяющихся поездок, которым свойственны относительно небольшие расстояния, большие объемы товаров и высокая точность доставки. Типичным примером таких транспортных задач являются, например, рейсы между логистическими пунктами, но возможные и другие варианты.
Транспортное решение включает в себя автономные, подключенные электрические транспортные средства Volvo Vera и центр управления транспортом. Электрогрузовик укомплектован трансмиссией и аккумуляторным блоком того же типа, что и используемые в коммерческих электрических грузовых автомобилях Volvo Trucks. По своему формату новинка полностью совместима с существующими грузовыми автомобилями и прицепами.
Автономные электрогрузовики оснащены системами автономного вождения и подключены к облачному сервису и центру управления транспортом. Грузовик Volvo Vera определяет свое текущее положение с точностью до сантиметров, детально отслеживает и анализирует окружающую обстановку, что позволяет точно понимать, что происходит с другими участниками дорожного движения и реагировать на их действия.
В свою очередь центр управления транспортом контролирует рейс и определяет положение каждого транспортного средства, заряд аккумуляторов, содержимое груза, эксплуатационные требования и ряд других параметров. Как и в случае с промышленным производством, скорость и ход работы настраиваются, чтобы избежать ненужного ожидания и повысить точность доставки.
Таким образом можно будет свести к минимуму затраты в виде буферных запасов и увеличить доступность. Работа транспортных средств, курсирующий по одному и тому же маршруту, координируется таким образом, чтобы создать оптимальный поток. По заявлению производителя, концепт Volvo Vera будет дорабатываться совместно с избранными клиентами, работающими в приоритетных областях.
Напомним, что аналогичный проект показал шведский стартап Einride, который уже представил две беспилотные и безкабинные модели — электрогрузовик T-Pod и электролесовоз T-Log. А недавно компания Bosch показала электрический полуприцеп, который вырабатывает энергию за счет рекуперации и потенциально способен самостоятельно парковаться.
Источник: Volvo Trucks