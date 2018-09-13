Volvo Trucks представила автономный безкабинный электрогрузовик Vera для регулярных поездок на небольшие расстояния

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Компания Volvo Trucks представила автономный электрогрузовик будущего Vera, который отличается полным отсутствием кабины водителя. Решение предназначено для регулярных и повторяющихся поездок, которым свойственны относительно небольшие расстояния, большие объемы товаров и высокая точность доставки. Типичным примером таких транспортных задач являются, например, рейсы между логистическими пунктами, но возможные и другие варианты.

Транспортное решение включает в себя автономные, подключенные электрические транспортные средства Volvo Vera и центр управления транспортом. Электрогрузовик укомплектован трансмиссией и аккумуляторным блоком того же типа, что и используемые в коммерческих электрических грузовых автомобилях Volvo Trucks. По своему формату новинка полностью совместима с существующими грузовыми автомобилями и прицепами.

Автономные электрогрузовики оснащены системами автономного вождения и подключены к облачному сервису и центру управления транспортом. Грузовик Volvo Vera определяет свое текущее положение с точностью до сантиметров, детально отслеживает и анализирует окружающую обстановку, что позволяет точно понимать, что происходит с другими участниками дорожного движения и реагировать на их действия.

В свою очередь центр управления транспортом контролирует рейс и определяет положение каждого транспортного средства, заряд аккумуляторов, содержимое груза, эксплуатационные требования и ряд других параметров. Как и в случае с промышленным производством, скорость и ход работы настраиваются, чтобы избежать ненужного ожидания и повысить точность доставки.

Таким образом можно будет свести к минимуму затраты в виде буферных запасов и увеличить доступность. Работа транспортных средств, курсирующий по одному и тому же маршруту, координируется таким образом, чтобы создать оптимальный поток. По заявлению производителя, концепт Volvo Vera будет дорабатываться совместно с избранными клиентами, работающими в приоритетных областях.

Напомним, что аналогичный проект показал шведский стартап Einride, который уже представил две беспилотные и безкабинные модели — электрогрузовик T-Pod и электролесовоз T-Log. А недавно компания Bosch показала электрический полуприцеп, который вырабатывает энергию за счет рекуперации и потенциально способен самостоятельно парковаться.

Источник: Volvo Trucks