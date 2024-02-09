«Вояджер-1» потерян в глубоком космосе из-за ошибки памяти

Космический аппарат NASA «Вояджер-1» потерян в глубоком космосе. По данным космического агентства, это произошло из-за ошибки памяти, возникшей в бортовой системе Flight Data System (FDS). Судя по всеми, за время длительного пребывания в космосе энергозависимая память вышла из строя.

Космические аппараты «Вояджер-1» и «Вояджер-2» были запущены в 1977 году. Таким образом, примитивная по нынешним меркам память смогла проработать около 45 лет. К сожалению, это может привести к выводу из эксплуатации всего космического корабля. Из-за сбоя в работе памяти теперь на Землю не передаются научные или инженерные данные, включая телеметрию, которая имеет решающее значение для перемещения и правильного позиционирования космического корабля.

Команда «Вояджера» в NASA делает все возможное, пытаясь сохранить аппарат «Вояджер-1». Но без прямого доступа к телеметрии, которую невозможно получить из-за ошибки памяти, точную причину сбоя в памяти проблематично определить с Земли.

Даже если текущую ошибку памяти можно будет исправить, ожидается, что оба зонда «Вояджер» со временем будут медленно терять свою пригодность к использованию. Это связано с тем, что они используют ядерные батареи (радиоизотопные термоэлектрические генераторы), мощность которых снижается с каждым годом. Поэтому в процессе потери мощности приборы на космическом корабле должны быть отключены, чтобы продолжить его работу.

Сейчас «Вояджер-1» является самым дальним от Земли рукотворным объектом — другими словами, по сути, вершиной наших исследований глубокого космоса.

Источник: tomshardware