Новости Технологии 14.07.2025 comment views icon

Впервые в истории: в Европе доля солнечной энергии превысила все другие виды

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Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Впервые в истории: в Европе доля солнечной энергии превысила все другие виды

По данным британского аналитического центра Ember, доля генерации солнечной энергии в странах ЕС в июне впервые достигла 22,1% и превысила все другие виды.

Отмечается, что по сравнению с солнечными панелями, доля атомных электростанций составила 21,8%, ветровых электростанций — 15,8%, газ — 14,4%, гидроэнергетика — 12,8%. Аналитики подчеркивают, что собственные национальные рекорды по генерации электроэнергии за счет солнечных панелей установили по меньшей мере 13 европейских стран.

Аналитики отметили также новые рекорды по генерации энергии ветровыми турбинами. При этом долю угля в странах ЕС они оценивают 6,1%, что ниже показателя 8,8%, зафиксированного в прошлом году. При этом потребление угля в первой половине 2025 года все еще превышало показатель за аналогичный период 2024 года. 

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Частично такие высокие показатели связаны с периодом чрезвычайной солнечной активности. Однако с 2020 по 2024 год страны ЕС вместе увеличили мощность солнечных электростанций более чем на 200 гигаватт. В то же время в таких странах как Польша и Германия, которые традиционно полагались на уголь, доля генерации электроэнергии за счет ископаемого топлива упала до рекордно низких значений. В июне на ветровую и солнечную энергетику пришлось почти 38% генерации.

Однако серьезные засухи привели к снижению доли гидроэнергетики на 15% в первой половине этого года, как следствие, постепенно снова начала расти доля генерации от ископаемого топлива. И хотя потребление угля снижается, признаков снижения потребления природного газа практически не наблюдается.

Большие возможности открываются за счет добавления аккумуляторных батарей и повышения гибкости, что позволит расширить использование возобновляемой энергии в утренние и вечерние часы, когда ископаемое топливо обусловливает высокие цены на электроэнергию. Это не только способствует достижению целей континента в области устойчивого развития, но и укрепляет энергетическую безопасность и снижает геополитические риски, уменьшая зависимость от импорта газа из таких стран, как Россия.

Источник: TechXplore

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