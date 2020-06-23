ВРУ приняла за основу законопроект об электронных коммуникациях, который предусматривает штраф за рассылку спам-сообщений без согласия абонентов

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Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №3014 об электронных коммуникациях, который помимо прочего предусматривает штраф за рассылку спама. Текст законопроекта опубликован на сайте ВРУ, изучить его может любой желающий.

В статье 148 законопроекта говорится, что рассылка спама или коммерческих электронных сообщений грозит штрафом в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 1700 до 3400 грн.

Согласно документу, «спам — это сообщения, которые рассылаются абонентам без их согласия». Однако не считаются спамом сообщения поставщиков коммуникационных услуг, которые касаются их работы, а также сообщения органов государственной власти или местного самоуправления по вопросам, относящихся к их полномочиям.

Законопроект приняли в первом чтении 16 июня, за него проголосовали 248 народных депутатов. Документ будет определять правовую основу деятельности в сферах электронных коммуникаций и радиочастотного спектра, а также устанавливать полномочия государства по управлению и регулированию деятельности в этих сферах.

Напомним, что еще в 2018 году ВРУ предлагала установить штраф до 3,7 млн грн за умышленную рассылку спама.

Источник: Liga.net, ВРУ