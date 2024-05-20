Вручить повестку военнообязанному смогут и работодатели — Минобороны

Военнообязанному могут вручить повестку теперь и работодатели, руководители предприятий, учреждений и организаций.

Об этом рассказал спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин в еженедельном дайджесте.

Он заявил, что в соответствии с положениями Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением Кабинета Министров, вручать повестку могут:

представители исполнительных органов, сельских, поселковых, городских советов;

работодатели, руководители предприятий, учреждений и организаций.

Отметим, на днях появилось мобильное приложение Минобороны Резерв+, в котором военнообязанные, призывники и резервисты могут обновить свои данные онлайн и взамен не ехать в ЦНАП или ТЦК.

18 мая вступил в силу обновленный Закон о мобилизации— с этого дня все мужчины в возрасте 18-60 лет в течение 60 дней (до 16 июля включительно) должны обновить свои учетные данные.

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В Украине по состоянию на 10 мая чуть менее 4050 айтишников имеют актуальную бронь. Кроме 4050 айтишников, около 1300 специалистов еще ожидают решения (в это количество входят те, кого подали на перебронирование).