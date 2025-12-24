Новости Украина 24.12.2025 comment views icon

Все "Пункты несокрушимости" получат xPON или Starlink, — постановление правительства

Всі “Пункти незламності” отримають xPON або Starlink, — постанова уряду

Согласно решению правительства Украины, «Пункты несокрушимости» получат доступ к интернету с помощью оптической связи xPON или спутникового Старлинк.

На сайте thedigital.gov.ua правительство объясняет это необходимостью в связи между гражданами, а также оповещения населения и возможности предоставления государственных услуг при отсутствии электричества. Решение появилось на фоне тяжелой ситуации с энергоснабжением в Одессе, которая обнаружила, что интернет в «Пунктах несокрушимости» есть не всегда. «Когда связь исчезает, государство часто узнает об этом из жалоб в соцсетях, а не из системы», — указано на сайте.

Постановление правительства предусматривает унификацию технологий: в «Пунктах» будет оптоволоконный интернет xPON, способный работать без света до 72 часов, или Starlink, при отсутствии кабельных сетей. Также «Пункты» получат статический IP-адрес. Это позволит соответствующим госучреждениям проверять работу сети в каждом пункте. «Если связь исчезнет — мы мгновенно это увидим и среагируем, прежде чем вы придете к пункту».

В правительственном сообщении об этом не говорится, но хотелось бы, чтобы кроме интернета xPON или Starlink в «Пунктах несокрушимости» также обязательно был Wi-Fi. Во время большого скопления людей только от проводного интернета немного пользы.

