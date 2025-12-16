Новости Технологии 16.12.2025 comment views icon

Киевстар активировал спутниковый интернет Starlink на iPhone

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Київстар запустив супутниковий зв'язок Starlink по всій Україні

В сети сообщают, что Киевстар активировал систему Starlink Direct to Cell для пользователей iPhone.

«Киевстар получил официальную омологациюПриведение товара к соответствию определенным стандартам, требованиям или спецификациям официальной организации, страны и т.д.. Apple: вышло обновление настроек 67.1, которое активирует поддержку спутниковой связи на iPhone», — говорится в сообщении украинского телеком-сообщества MZU (Мобильная связь Украины), которое подтверждают скриншотом.

Київстар активував супутниковий інтернет Starlink на iPhone
Скриншот: MZU — Мобильная Связь Украины

Технология Starlink Direct to Cell позволяет смартфонам напрямую подключаться к спутникам SpaceX, тем самыми обеспечивая связь в регионах, где отсутствует наземное покрытие от мобильных операторов. Дополнительное оборудование не требуется: достаточно смартфона с поддержкой 4G (LTE) и открытого доступа к небу. Специализированные спутники Starlink имеют LTE-модули и собственный eNodeB, поэтому телефоны распознают их как обычную базовую станцию.

Київстар активував супутниковий інтернет Starlink на iPhone
Инструкция от Минцифры

Украина первой в Европе запустилаУслуга доступна по всей территории Украины за исключением приграничных зон, оккупированных территорий и районов активных боевых действий пилот Direct to Cell: в конце ноября технология стала доступна для всех пользователей Киевстар со смартфонами Android (с поддержкой 4G/LTE), а сейчас распространилась на iOS. Официальных новостей о запуске для iPhone не было, но ждем обновлений в ближайшее время и дополним новость.

Услуга спутниковой связи для абонентов Киевстар предоставляется в рамках активного тарифа без доплат. Пока доступны только SMS, но в планах запуск голосовых звонков и интернета.

Воздушная тревога по-новому: теперь по всей Украине действует «порайонное» оповещение, а передача сигнала сокращена до 8-15 секунд

