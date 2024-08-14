ВСУ превратили Toyota Mirai в миниатюрную водородную бомбу

Украинские военные создали бомбу, использовав топливный элемент от водородного автомобиля Toyota Mirai. Тем самым удалось нанести удар по врагу с помощью очень маленькой водородной бомбы. Это произошло во время июльского контрнаступления в Волчанске в Харьковской области.

Враг отступал после неудачной атаки и засел на территории завода возле города. Бойцы ВСУ почти окружили захватчиков, но не имели достаточно огневой мощи для прямого штурма завода. Имеющиеся БПЛА не могли нести необходимую полезную нагрузку. Решить проблемы решили с помощью самодельных взрывных устройств — транспортных средств с электрическим приводом. Фактически украинские воины выбрали наземный транспорт для размещения взрывчатки весом более 200 кг, которая была изготовлена из водородного топливного элемента Toyota Mirai.

Mirai работает на водороде и получает свою энергию путем передачи H2 из контейнера высокого давления в топливный элемент. Этот элемент производит электроэнергию для работы электродвигателей автомобиля. Резервуар весит примерно 52 кг и может вместить чуть более 5 кг водорода под давлением 4536 кг на квадратный дюйм.

Резервуар должен быть прочным, поскольку должен выдерживать давление, эквивалентное 10206 кг под водой. Это объясняется тем, что водород внутри имеет высокую потенциальную энергию 33,6 Втч/кг или примерно 677,6 МДж для всего резервуара. Это эквивалентно примерно 162 кг тротила. В сочетании с неизвестным количеством пластиковой взрывчатки (вероятно, десятки кг) украинские бойцы создали очень эффективную недорогую бомбу, способную проникнуть в бункер.

Бомбу заложили в управляемый роботом автомобиль, который ехал по частично поврежденному мосту. Он был скрыт от россиян деревьями и смог достичь восточной части завода. Там уже состоялась детонация самодельной бомбы, что привело к образованию грибовидного облака и значительному пожару. Есть предположение, что бомба попала в российский склад боеприпасов.

Взрыв пробил укрепления россиян и создал уязвимые места в их обороне. Это позволило бойцам ВСУ захватить позиции и поставило под угрозу линии снабжения, которые поддерживают российские силы на агрегатном заводе.

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Источник: interestingengineering