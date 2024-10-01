ВСУ расформировывают IT-части, под угрозой работа DELTA, — военные-айтишники

На условиях анонимности военные ВСУ заявили о «развале» двух специализированных IT-частей и угрозе DELTA и другим связанным проектам. Об этом написало Hromadske, информацию подтвердило разведывательное сообщество InformNapalm, а также депутат Марьяна Безугла.

По словам военнослужащих, две специализированные части, набранные из опытных представителей ИТ-компаний, были созданы еще в начале полномасштабного вторжения. Задачей подразделений была разработка систем для ситуационной осведомленности и разведки. Многие военные имели и боевой опыт и были знакомы с реальными проблемами. Сейчас разработанными системами и связанными с ними, как DELTA, пользуются «все структуры, которые есть в нашей стране» и «более трехсот подключенных подразделений».

Почти сразу после смены руководства ВСУ в начале 2024 года поступил запрет использование DELTA, интегрированной с системами, разработанными указанными подразделениями. Впрочем, решение было отменено после жалоб министра обороны и военным партнерам Украины за рубежом. Но взамен началось фактическое расформирование самих частей-разработчиков.

Началось все с проверок сразу от многих государственных структур, СБУ и других. Результаты проверок военным не сообщили, но они сообщают о «положительном» финале. Однако еще до завершения проверок сразу 150 человек из одной из частей перевели в одну из бригад. Военные говорят, что перевод был бессистемным:

«Человек, который имел 5 лет опыта в ССО, получил приказ на перевод на дизелиста; человек, у которого не было прав, должен был ездить на БМП. Просто чистый рандом».

Впоследствии военнослужащим сообщили, что произошла ошибка и приказ не будут выполнять. Они оказались в «подвешенном» состоянии на четыре месяца, два из которых они получали свою предыдущую зарплату, а дальше только по 1,5-2 тыс. грн. Второй приказ уже предусматривал перевод в разные части, а не в одну. Когда проверки завершились, пришел еще один приказ — на расформирование. Перевод продолжали затягивать.

Вторую IT-часть тоже собирались расформировать, однако решение изменили на сокращение. Военные, которые были командированы в эти две специализированные части из других, вернулись на свои прежние места службы.

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«Условно люди работали по 8-9 месяцев над суперчувствительными проектами по разведке. Они знают архитектуру, источники данных, откуда мы это берем, как это все работает. Если этот человек попадает в плен, то это, в принципе, перечеркивает всю работу, которую мы делали. Очень ужасные последствия могут быть для всех… Три месяца у нас заняло то, чтобы мы все-таки уговорили их снова отправить этих людей к нам».

Пока тянулась история с переводом военных, разработанные ими проекты законсервировали. По словам авторов, системы не могут «существовать где-то в воздухе» и требуют постоянного обслуживания. Министерство обороны готово предоставить облачную инфраструктуру для этих систем, пока же облачное размещение покрывают доноры. Другие организации, которые входят в Силы обороны Украины, готовы взять специалистов и проект к себе, но ВСУ на это не соглашаются.

В сложившейся ситуации военные айтишники продолжают поддерживать критические запросы от проектов. Однако запросы на присоединение к системам большего количества подразделений не принимаются из-за отсутствия возможности их обслуживать. Военные говорят, что до последнего избегали огласки проблемы из-за критичности информации о ней для врага.

Международное сообщество разведывательное сообщество InformNapalm подтвердило обнародованную информацию. Утверждается, что описанная ситуация с проектами и IT-специалистами — не преувеличение.

«Действительно после отставки с должности Главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного (которое собственно и медийно педалировала та самая Марьяна Безуглая) начались процессы если не саботажа, то деградации системы инноваций и ИТ-разработок. Лично знакомы с некоторыми ИТ-спецами, которые работали в указанных расформированных частях и можем констатировать, что описанная в статье ситуация действительно реальная, а не высосанная из пальца. К сожалению».

Итак, ситуация кажется серьезной, военные говорят, что дальнейшее промедление может привести к прекращению работы систем. Hromadske обратилось в Генштаб ВСУ и Минобороны за комментариями.

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