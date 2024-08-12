Вторая жизнь аккумуляторов электромобилей: Porsche создала систему хранения энергии из использованных батарей

Porsche AG дала новую жизнь отработанным аккумуляторам электромобилей. Компания разработала систему хранения энергии мощностью 5 МВт из использованных автомобильных аккумуляторов.

Система расположена на заводе автопроизводителя в Лейпциге, Германия. Она состоит из 4400 отдельных аккумуляторных модулей, разделенных на 4 батарейных контейнера. Вся система, включая аккумуляторные блоки, рассчитана на срок службы более 10 лет. По словам компании, отдельные аккумуляторные модули можно заменить отдельно, если это необходимо. Система способна работать с перегрузкой до 20% в течение короткого периода времени.

Система хранения энергии построена из использованных батарей Taycan, которые были взяты из предсерийных и заводских электромобилей после окончания срока службы. Четыре батарейных блока отдельно подключены к инвертору и трансформатору в системе среднего напряжения. Аккумуляторные модули, которые использовались в изнурительной повседневной работе тестовых автомобилей, были установлены в систему накопления энергии без каких-либо технических изменений.

Электроэнергия для системы хранения частично вырабатывается собственными солнечными электростанциями завода с пиковой мощностью 9,4 МВт. Когда возникают пиковые нагрузки, система хранения помогает их сгладить.

«Мы хотели создать мощности для хранения электроэнергии для завода в Лейпциге, чтобы сделать его еще более экономичным и повысить степень его самообеспечения», — сказал Джонатан Дитрих, руководитель проекта аккумуляторного хранилища энергии.

Он утверждает, что было вполне логично продолжить использовать батареи от предсерийных автомобилей Taycan вместо их переработки.

Ожидается, что этот проект поможет другим зданиям Porsche с подобными системами и возможностями в будущем. Дело в том, что такая система позволяет снизить пиковую нагрузку, что становится актуальным сегодня. Такой подход не только уменьшает общие расходы на электроэнергию, но в идеале также может уменьшить потребность в расширенных сетях.

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Источник: interestingengineering