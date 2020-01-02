



Одновременно с законом об инфраструктуре для электромобилей 1 января в силу должно было вступить еще одно важное изменение, касающееся автомобилей и безопасности. Речь о введении уголовной ответственности за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Многие СМИ ошибочно написали, что изменение вступило в силу, но на самом деле введение уголовной ответственности за пьяное вождение отложили на полгода.

Соответствущая статья 2861 отсутствует в актуальной редакции Уголовного кодекса Украины и появится только в следующей версии, которая будет опубликована 1 июля 2020 года.

Напомним, введение уголовной ответственности за пьяное вождение предусматривает закон 7279-д, разделяющий понятия уголовного правонарушения и уголовного проступка. Именно под последнюю категорию должно подпадать вождение в нетрезвом виде.

Необходимость отсрочки на полгода объясняют тем, что не все правоохранительные органы готовы к расследованию этой категории дел. Очевидно, что такое объяснение устроит далеко не всех.

Как бы там ни было, еще по меньшей мере полгода это немыслимое нарушение ПДД будет считаться административным и, как и раньше, будет тянуть за собой штраф в размере всего 10,2 тыс. грн с лишением права управления транспортным средством на определенный период. После того, как в УКУ появится статья 2861 и пьяное вождение станет уголовным преступлением, к лицам, совершившим этот проступок впервые будет применяться штраф от 17 до 32 тыс. грн и запрет на управление авто на срок до трех лет. В случае повторного правонарушения штраф составит до 51 тыс. грн с лишением права управлять транспортным средством от 2 до 3 лет.