«Зеленые номера, новые дорожные знаки и штрафы за парковку на зарядных станциях». Закон об инфраструктуре для электромобилей вступил в силу





Кроме повышения размера минимальной месячной зарплаты (с 4173 грн до 4723 грн) и роста налогов для « айтишников» ФЛП на упрощенной системе налогообложения, новый 2020 год принес украинцам множество других изменений. Одновременно с другими 1 января вступил в силу закон №10405 об инфраструктуре для электромобилей, принятый ВРУ и подписанный президентом еще летом прошлого года.

Этот закон призван привести украинское законодательство в сфере маркировки транспортных средств с электрическим двигателем в соответствие с европейскими и мировыми нормами, а также обеспечить должную поддержку для дальнейшего развития инфраструктуры и сети зарядных станций для электромобилей.

Места для парковки и зарядки электромобилей теперь должны обозначаться соответствующими дорожными знакам, а сами электрические машины теперь будут выделяться зелеными номерными знаками (точнее, для них вводятся особые номерные знаки с зеленым цветом шрифта вместо привычного черного).

Наконец, владельцев автомобилей, которые работают только на топливе, за парковку на местах для электромобилей теперь будут штрафовать на 340-510 гривен, а инспекторам по парковке предоставляется право задержать авто нарушителя, в том числе с помощью эвакуатора.

Остается добавить, что за 11 месяцев 2019 года украинцы приобрели почти 7000 электромобилей (более 90% из них — подержанные машины). Статистики по сегменту электромобилей за весь 2019 год пока нет, но можно накинуть примерно 700-800 машин по итогам заключительного месяца, с учетом показателей предыдущих двух месяцев. В целом в Украине на учет было поставлено почти 88,5 тыс. автомобилей по итогам 2019 года, причем поставки новых авто в годовом выражении выросли на 8%.