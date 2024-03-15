«Вы нам не подходите»: IT-компания наняла парня и дважды попросила оплатить налоги наперед

IT-компания наняла на работу айтишника и попросила буквально сразу же уплатить налоги с будущей зарплаты — 18%, или 2800 грн. Однако самой зарплаты парень не дождался.

Нашел работу, прошел обучение, подписал контракт

Айтишник рассказал, что выкладывал свое резюме на разных сайтах поиска работы. И вот однажды он получил сообщение от компании с robota.ua, которая заинтересовалась его резюме.

Его перенаправили на другого НR, которая ему рассказала об условиях обучения и стажировки в компании. Он связался в Telegram с рекрутером, которая попросила заполнить тестовую форму и пройти тестовое задание.

В результате он подписал контракт и начал обучаться на площадке Rocket Academy. После успешного обучения его перенаправили сначала к тим лиду, а затем айтишник начал выполнять работу в виде различных заданий, которые ему присылали.

18% налога с $180

После того как он начал выполнять работу в виде различных заданий, которые ему присылали, он заработал примерно $180. Но потом ему сообщили, что для получения зарплаты нужно заплатить налог за зарплату, а именно 18% (1462 грн).

Но на этом история не закончилась: впоследствии работодатель ему сообщил, что в компании произошла какая-то «непредсказуемая» неполадка, счет заблокировали и 4 декабря ему пришлось с собственной карты перевести еще 1462 грн на другой счет при условии, что в течение часа его включат снова в работу.

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Но после этого работодатель написал, что парень компании не подходит. Зарплату ему не выплатили.

Что делать дальше?

У органа досудебного расследования возникла необходимость в исследовании информации, содержащейся в документах, содержащих банковскую тайну по банковскому счету пострадавшего плательщика.

Поэтому следователь-дознаватель сектора дознания Белоцерковского РУП ГУ НП в Киевской области обратился с просьбой о временном доступе к вещам и документам. В частности, банковских счетов пострадавшего и компании.

На данный момент расследование продолжается и правоохранители проверяют счета и транзакции айтишника и компании.

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