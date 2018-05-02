Выпуск смартфона Red Hydrogen One с голографическим дисплеем перенесён на август, разработчики внедрят функцию съёмки видео 4-View

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Летом прошлого года компания Red анонсировала выпуск достаточно оригинального смартфона под названием Hydrogen One. Его особенностью является использование модульной конструкции и голографического дисплея.

Изначально планировалось, что смартфон Red Hydrogen One выйдет на рынок в первом квартале 2018 года. Но выход устройства был перенесён на лето 2018 года, не уточняя более конкретные сроки. Теперь же компания официально заявила, что презентация запланирована на август этого года. Глава компании RED Джим Джаннард сообщил, что задержка связана с некоторыми изменениями, которые потребовалось внести на финальном этапе. В частности, разработчики добавили возможность записи видео 4-View в режиме реального времени. Она позволит «двигать головой, чтобы посмотреть по сторонам и позади объектов, которые вы видите, используя голографический экран смартфона».

Внедрение этой функции требует внедрения двух модулей камеры. Одна из них расположена на передней панели устройства, вторая – на задней панели. Ранее предполагалось использовать только один модуль на задней панели.

Дополнительно Джаннард заявил, что более поздняя презентация позволит компании выпустить смартфон одновременно для многих рынков и операторов.

Публичная демонстрация смартфона Red Hydrogen One ожидается 19 мая в RED Studios. Отгрузка по предварительным заказам начнёт осуществляться до фактической презентации и с обещанными приятными бонусами.

Источник: gsmarena