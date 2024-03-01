Новости Софт 01.03.2024 в 18:11 comment views icon

Вымогатели Mogilevich заявили о взломе Epic Games и хотят $15 тыс. Компания не нашла доказательств инцидента

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Группа вымогателей Mogilevich заявила, что смогла взломать серверы Epic Games и похитить немало конфиденциальной информации. Речь идет почти о почти 200 ГБ данных, которые включают сведения об электронной почте, пароли, полные имена, платежную информацию, исходный код и тому подобное.

Здирники Mogilevich заявили про злам Epic Games і хоче $15 тис. Компанія не знайшла доказів інциденту

Однако Epic Games заявила, что не нашла никаких доказательств кибератаки или кражи данных.

«Мы проводим расследование, но пока нет никаких доказательств того, что эти претензии являются легитимными», — заявили в Epic Games.

Компания добавила, что группа Mogilevich не связывалась с ней и не предоставила никаких доказательств правдивости ее заявлений. После публикации заявления о взломе, Epic Games немедленно начала расследование и пыталась связаться с Mogilevich. Однако группа не вышла на связь. Поэтому сейчас у компании нет никакой дополнительной информации.

Группа Mogilevich сообщила ресурсу BleepingComputer, что они продают похищенные данные за $15 тыс. Но делиться образцами информации они согласны только с теми, кто продемонстрирует «подтверждение наличия средств» ─ то есть криптовалютные активы для покупки. Злоумышленники также утверждали, что они поделились образцами этих якобы похищенных данных с тремя людьми, которые показали подтверждение наличия средств.

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Источник: BleepingComputer

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