Вымогатели Mogilevich заявили о взломе Epic Games и хотят $15 тыс. Компания не нашла доказательств инцидента

Группа вымогателей Mogilevich заявила, что смогла взломать серверы Epic Games и похитить немало конфиденциальной информации. Речь идет почти о почти 200 ГБ данных, которые включают сведения об электронной почте, пароли, полные имена, платежную информацию, исходный код и тому подобное.

Однако Epic Games заявила, что не нашла никаких доказательств кибератаки или кражи данных.

«Мы проводим расследование, но пока нет никаких доказательств того, что эти претензии являются легитимными», — заявили в Epic Games.

Компания добавила, что группа Mogilevich не связывалась с ней и не предоставила никаких доказательств правдивости ее заявлений. После публикации заявления о взломе, Epic Games немедленно начала расследование и пыталась связаться с Mogilevich. Однако группа не вышла на связь. Поэтому сейчас у компании нет никакой дополнительной информации.

Группа Mogilevich сообщила ресурсу BleepingComputer, что они продают похищенные данные за $15 тыс. Но делиться образцами информации они согласны только с теми, кто продемонстрирует «подтверждение наличия средств» ─ то есть криптовалютные активы для покупки. Злоумышленники также утверждали, что они поделились образцами этих якобы похищенных данных с тремя людьми, которые показали подтверждение наличия средств.

Системний гейм дизайнер. Це курс, де ти почнеш концептити ігри. Записатися

Источник: BleepingComputer

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!