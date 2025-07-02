Вышел Nothing Phone (3) — четыре 50 МП камеры и новая фича Glyph Matrix за $800

Смартфон, который сочетает высококачественные материалы, значительные улучшения производительности и программное обеспечение, которое действительно выводит все на новый уровень — именно так Nothing описывает свой новый флагман Phone (3). Компания, которая за три года успела стать узнаваемой благодаря прозрачным корпусам и LED-подсветке, теперь использует новый подход к дизайну. В то же время поклонников бренда ожидают серьезные обновления аппаратной части, камер и софта.

В Nothing Phone (3) компания заменила предыдущий Glyph Interface на новую версию оформления Glyph Matrix. Это небольшой micro-LED-дисплей в верхнем правом углу задней панели. Идея проста: видеть уведомления, звонки или таймеры без включения основного экрана. По задумке Nothing, это уменьшит время взаимодействия со смартфоном, а значит — и цифровую зависимость.

Glyph Matrix может работать как цифровые часы, секундомер, индикатор заряда, а еще поддерживает простые игры (например, «Крутни бутылку») с помощью отдельной кнопки на корпусе. Более того, компания готовит публичный SDK, чтобы энтузиасты могли создавать собственные виджеты и функции для этого микроэкрана.

Основной дисплей имеет 6,67-дюймовую AMOLED-панель с разрешением 1,5K и пиковой яркостью 4500 нит. Частота обновления — адаптивная до 120 Гц. Это самый яркий и четкий экран, который Nothing когда-либо ставила в свои смартфоны.

За производительность отвечает новый процессор Snapdragon 8s Gen 4, который на 36% быстрее чипа предшественника и дает +88% к графической производительности. Устройство может содержать 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ или 512 ГБ встроенного хранилища. Аккумулятор емкостью 5150 мА-ч поддерживает быструю зарядку мощностью 65 Вт по кабелю и 15 Вт беспроводную. По словам производителя, батареи хватит на до 80 часов работы, а зарядить смартфон полностью можно менее чем за час.

Nothing Phone (3) имеет четыре 50-мегапиксельные камеры: три на задней панели и одну фронтальную. Главный модуль получил 1/1,3-дюймовый сенсор и оптическую систему стабилизации изображения. Еще есть перископический телефото модуль с 3-кратным зумом, OIS и поддержкой макро, а также сверхширокоугольный модуль. Все камеры способны записывать видео 4K с частотой 60 к.с.

Новинка работает под управлением Android 15. Производитель обещает минимум 5 лет обновлений ОС и 7 лет патчей безопасности. В смартфоне есть кнопка Essential Key, которая запускает фирменную утилиту Essential Space — нечто среднее между заметками и ИИ-приложением. Еще появилась новая функция Flip to Record: если зажать кнопку Essential Key и перевернуть смартфон, запустится запись разговора и создание текстового итога.

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Предварительные заказы на Nothing Phone (3) открываются 4 июля, а глобальные продажи начнутся 15 июля. В продаже будет две конфигурации:

12 ГБ + 256 ГБ памяти — $799,

16 ГБ + 512 ГБ памяти — $899.

Источник: engadget, gsmarena