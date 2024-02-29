Вышел последний патч (2.12) для Cyberpunk 2077 на ПК, PS5 и Xbox Series

CD Projekt RED выпустила обновление Cyberpunk 2077 2.120, которое разработчики обозначили как патч версии 2.12. Он должен стать последним для игры, на этот раз почти наверняка.

Патч 2.12 для Cyberpunk 2077 и Phantom Liberty выходит на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. По словам разработчиков, он сосредотачивается на основных проблемах, с которыми столкнулись игроки после патча 2.11, таких как привязка клавиш.

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