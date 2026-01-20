Вышел RedMagic 11 Air: тонкий игровой смартфон с вентилятором и батареей на 7000 мА-ч

RedMagic представила новый смартфон RedMagic 11 Air. Эта модель стала промежуточным звеном между тонкими флагманами и классическими игровыми устройствами, такими как RedMagic 11 Pro и 11 Pro+. Смартфон сочетает более легкий корпус с полноценными игровыми возможностями, фирменным прозрачным дизайном и активным охлаждением с RGB-подсветкой.

RedMagic 11 Air получил 6,85-дюймовый AMOLED-дисплей без вырезов. Панель имеет разрешение 1216×2688 пикселей, поддерживает частоту обновления 144 Гц и защищена стеклом Corning Gorilla Glass 7i. Устройство использует оптический сканер отпечатков пальцев и фронтальную камеру под дисплеем.

За производительность отвечает чип Snapdragon 8 Elite — флагманская платформа прошлого поколения. Объем оперативной памяти LPDDR5X Ultra с пропускной способностью 9600 МБ/с достигает 16 ГБ. Для хранения данных используется накопитель UFS 4.1 объемом до 512 ГБ со скоростью чтения до 4200 МБ/с.

Основная камера двойная. Главный модуль имеет 50-мегапиксельный 1/1,55-дюймовый сенсор, систему оптической стабилизации изображения и объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 23 мм. Дополняет его ультраширокоугольная камера на 8 МП. Фронтальная камера под дисплеем — 16-мегапиксельная.

RedMagic 11 Air имеет аккумулятор емкостью 7000 мА-ч. Смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью 120 Вт. Корпус новинки имеет толщину 7,85 мм и весит 207 граммов. Несмотря на небольшие размеры, внутри установлен активный вентилятор, который раскручивается до 24 000 об/мин. Устройство получило защиту IP54 от пыли и брызг воды. Как и подобает игровому смартфону, RedMagic 11 Air оснащен сенсорными триггерами на торцах. Программную часть обеспечивает RedMagic OS 11.0 на базе Android 16.

Игровой смартфон RedMagic 11 Air доступен в цветах Quantum Black и Stardust White. Версия с 12 ГБ + 256 ГБ памяти стоит около $500, а модель 16 + 512 ГБ оценили в примерно $600. Смартфон уже появился в онлайн-магазине nubia. Сроки выхода на глобальные рынки компания пока не назвала.

Источник: gsmarena