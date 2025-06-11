Вышла Android 16 — живые уведомления, умная камера и окна

Лишь через день после того, как Apple объявила об обновлении своих операционных систем на WWDC 2025, компания Google выпустила собственную новую версию мобильной ОС Android 16. На этот раз нас ожидает сильно перетрушенный «инструментарий» для смартфона, который шаг за шагом подтягивает Android к новым требованиям пользователей. Есть несколько интересных нововведений, которые действительно облегчают жизнь — или по крайней мере обещают это сделать.

Что нового в Android 16

Одним из главных изменений стали оповещения об обновлениях в реальном времени, которые позволят вам быть в курсе прогресса в выбранных приложениях. Теперь, вместо того чтобы каждые 30 секунд открывать приложение доставки и искать свою пиццу на карте, можно просто взглянуть на прогресс-бар прямо в оповещении.

Сначала эта функция будет иметь поддержку нескольких приложений для совместных поездок и доставки, которые смогут показывать статус с помощью небольшого значка в строке состояния. Нажатие на него разворачивает всплывающее уведомление с индикатором прогресса в реальном времени. Google говорит, что работает с Samsung и OnePlus над интеграцией этой возможности с Now Bar и Live Alerts соответственно.

Кроме того, уведомления из одного приложения теперь группируются автоматически, чтобы не превращать шторку в ад из 23 уведомлений подряд.

Изменения коснулись и доступности — Android 16 получила встроенную поддержку слуховых аппаратов с LE Audio, где можно одним нажатием переключиться с микрофона устройства на микрофон телефона — особенно удобно в шумных местах. Вы также можете управлять громкостью на своем устройстве с телефона с помощью новых встроенных элементов управления.

Еще одна приятная новость — защита стала проще. Все функции безопасности Google теперь объединены под одной «крышей». То есть — защита от мошеннических звонков, вредоносных приложений, подозрительных сайтов и всевозможных онлайн-напастей — все можно активировать одним касанием. В том числе реализованы и новые алгоритмы, которые умеют лучше определять мошенничество.

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Камера — отдельная история. Android 16 добавляет автоматическое распознавание ночных сцен, гибридную автоэкспозицию и более точную настройку цветовой температуры. UltraHDR стал еще лучше, появилась поддержка HEIC-кодирования, а также — интеграция с Advanced Professional Video (APV) для тех, кто снимает что-то серьезнее, чем котиков.

Еще одно обновление — оконный режим для Android, то есть возможность запускать приложения в отдельных окнах на большом экране. Но пока это только в бета-версии Android 16 QPR3, поэтому придется немного подождать.

Также есть немного приятностей для экосистемы Android. Групповые чаты в RCS стали удобнее: можно ставить свои иконки, выключать оповещения по темам. Google Photos получил ИИ-редактор, который сам подсказывает, как лучше обработать фото. Вскоре приложение сможет предлагать инструменты редактирования, такие как стирание, перемещение или «переосмысление» для частей изображения. Emoji Kitchen порадует новыми комбинациями стикеров, а часы на Wear OS теперь могут оплачивать проезд без лишних движений и без отдельного приложения.

Хотя в прошлом месяце Google анонсировала новый язык дизайна Material 3 Expressive, он не выйдет с Android 16. Вместо этого он появится на телефонах Pixel позже в этом году. Google не имеет сроков окончательного внедрения более красочной версии Android, но документация разработчиков призывает начать планировать изменения.

Для владельцев устройств Pixel обновление OTA должно начать появляться в ближайшее время. Для тех, кто не можете дождаться, Google разместит образы системы и файлы обновлений на своих страницах для разработчиков.

Pixel Drop

Вместе с новой версией Android 16, Google выпускает июньский набор ежемесячных обновлений функций Pixel. Среди них — виджет Pixel VIPs для быстрого доступа к любимым контактам. Он показывает ваши последние звонки и сообщения с этим человеком, включая те, что вы получили от WhatsApp, а также обновления, такие как дата рождения и местонахождение, если контакт решит поделиться ими.

Еще реализовали улучшенные субтитры для видео, чтобы было понятнее, кто что сказал в очередном клипе с TikTok. Вместе с тем вы можете создавать собственные стикеры, используя текстовые подсказки непосредственно с клавиатуры Google Gboard. Google добавляет поддержку для коротких сводок на основе искусственного интеллекта на французском и немецком языках в программу Recorder. А пользователи в Австралии получат функцию подключения к спутнику Emergency SOS от Android.

Источник: engadget, arstechnica, techcrunch