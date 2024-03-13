Вышел украинский трейлер фильма ужасов «Омен: Начало»

Кинокомпании 20th Century Studios и Phantom Four Films сняли фильм ужасов «Омен: Начало». Он рассказывает о молодой американке, которую отправляют в Рим. Там она должна начать жизнь, посвященную служению церкви.

Прибыв в Рим, героиня сталкивается с тьмой, которая испытывает ее веру и скрывает ужасный заговор, целью которого является рождение вселенского зла. Поэтому она попытается разоблачить этот преступный заговор, который должен привести к появлению на свет Антихриста.

Фильм «Омен: Начало» станет шестым представителем франшизы. Он является приквелом к самому первому фильму, вышедшему на экраны в 1976 году. Режиссером картины стала Аркаша Стивенсон (сериал «Легион»). В основу сюжета лег рассказ Бена Джейкоби. Главные роли исполнили Нелл Тайгер Фри (сериал «Игра Престолов»), Тавфик Баргом («Ритм-секция»), Билл Найи («Реальная любовь», «Пираты Карибского моря»), Соня Брага, Ральф Айнесон, Чарльз Дэнс и другие.

Фильм «Омен: Начало» выйдет в украинский прокат 4 апреля 2024 года.

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