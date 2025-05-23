Новости Авто 23.05.2025 в 11:25 comment views icon

Вышел Xiaomi YU7 — электрокроссовер с запасом хода 835 км отодвигает Tesla Model Y

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Вышел Xiaomi YU7 — электрокроссовер с запасом хода 835 км отодвигает Tesla Model Y

После громкого дебюта электрического седана SU7 Xiaomi не медлила со вторым шагом в мире электромобилей. Чуть больше чем через год компания официально представила уже вторую модель электромобиля — Xiaomi YU7. Это среднеразмерный кроссовер с претензией на премиум и прямым прицелом на конкурентов вроде Tesla Model Y. Да, Xiaomi — уже не только о смартфонах и домашних гаджетах.

Характеристики Xiaomi YU7

Предыдущие утечки относительно характеристик подтвердились. Xiaomi YU7 имеет немалые размеры: 4999 мм в длину, 1996 мм в ширину и 1608 мм в высоту. Колесная база составляет целых 3000 мм. Это больше, чем у Model Y, а значит — больше пространства в салоне и больше комфорта во время езды.

Вийшов Xiaomi YU7 — електрокросовер із запасом ходу 835 км посуває Tesla Model Y
Электрический кроссовер Xiaomi YU7

Xiaomi YU7 будет доступен в трех версиях:

  • YU7 RWD (задний привод): один мотор мощностью 235 кВт, крутящий момент 528 Н-м. Разгон до 100 км/ч занимает 5,9 секунды. Максимальная скорость ограничена на 240 км/ч.
  • YU7 Pro AWD (полный привод): два мотора суммарной мощностью 365 кВт и крутящим моментом 690 Н-м. Разгон от 0 до 100 км/ч — за 4,27 секунды.
  • YU7 Max AWD: флагман с полным приводом, суммарной мощностью моторов 508 кВт и крутящим моментом 866 Н-м. Разгон до «сотни» — 3,2 секунды. В этом случае максимальная скорость увеличена до 253 км/ч.
Вийшов Xiaomi YU7 — електрокросовер із запасом ходу 835 км посуває Tesla Model Y
Электрический кроссовер Xiaomi YU7

Все версии работают на 800-вольтовой архитектуре с поддержкой быстрой зарядки 5.2С. Это позволяет получить до 620 км пробега всего за 15 минут подзарядки. Характеристики батареи и автономности следующие:

  • YU7 RWD: батарея LFP емкостью 96,3 кВт-ч, запас хода 835 км (CLTC).
  • YU7 Pro AWD: та же батарея, но запас хода — 770 км.
  • YU7 Max AWD: батарея NCM большей емкостью 101,7 кВт-ч, но запас хода еще меньше — 760 км.
Вийшов Xiaomi YU7 — електрокросовер із запасом ходу 835 км посуває Tesla Model Y
Электрический кроссовер Xiaomi YU7

Для сравнения: Tesla Model Y в Китае имеет максимальный запас хода 719 км по циклу CLTC.

Дизайн и интерьер

Автомобиль доступен в девяти цветах, в том числе в выразительном зеленом, вдохновленном колумбийскими изумрудами, оранжевом и металлическом титане.

На выбор доступны 19- или 20-дюймовые диски. Вес машины зависит от комплектации: от 2140 до 2460 кг. Среди дизайнерских изюминок — ручки, которые прячутся в кузов, подсвечиваются и поддерживают Ultra-Wideband для бесключевого доступа через смартфон.

Вийшов Xiaomi YU7 — електрокросовер із запасом ходу 835 км посуває Tesla Model Y
Интерьер Xiaomi YU7

Xiaomi YU7 рассчитан на перевозку 5 человек, и все они получат немалую порцию комфорта. Салон обшит кожей, передние сиденья с обивкой Nappa в стиле «невесомости», могут откидываться на 123 градуса и имеют 10-точечный массаж. Задние сиденья также регулируются электрически (до 135 градусов). Пассажиры второго ряда получили собственный 6,68-дюймовый сенсорный экран для управления климатом, музыкой и навигацией.

Вийшов Xiaomi YU7 — електрокросовер із запасом ходу 835 км посуває Tesla Model Y
Интерьер Xiaomi YU7

На панели расположился гигантский 1,1-метровый дисплей HyperVision, состоящий из трех Mini LED экранов. Он показывает все — от скорости до слепых зон и воспроизведения музыки. Информационно-развлекательная платформа работает на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3. Система обеспечивает быструю загрузку (1,35 секунды) и OTA-обновление за 15 минут.

Безопасность и автономные функции

На безопасности и вспомогательных функциях вождения Xiaomi сделала особый акцент. Электромобиль имеет каркас безопасности из сверхпрочной стали, которая может выдерживать напряжение 2200 МПа, литую под давлением алюминиевую переднюю раму 20-в-1 и гибридный кузов из стали и алюминия, который получил название «бронированный каркас». Аккумуляторный блок имеет усиленную оболочку с пуленепробиваемым покрытием. Xiaomi провела более 50 тестов пассивной безопасности и конструктивно усовершенствовала стойки A и B.

Электромобиль получил чип Nvidia Drive AGX Thor (производительность 700 TOPS), который обеспечивает управление системой помощи вождению. Стандартная комплектация всех версий включает датчик LiDAR, радар 4D mmWave и камеры с антибликовым ALD-покрытием. Все эти датчики обеспечивают информацией собственную разработанную Xiaomi систему помощи водителю.

Вийшов Xiaomi YU7 — електрокросовер із запасом ходу 835 км посуває Tesla Model Y
Электрический кроссовер Xiaomi YU7

Xiaomi YU7 позиционируют как «премиальный электрический кроссовер для современной элиты» — такие уж там у Xiaomi формулировки. Хотя официальный ценник станет известен только в июле 2025 года, основатель компании Лэй Цзюнь уже опроверг слухи о стартовой цене в 199 тыс. юаней (€24900). Именно в июле новинка и должна выйти на рынок и стать прямым соперником Tesla Model Y, продажи которой в Китае за первые 4 месяца 2025 года просели на 19,61%. В Европе продажи Tesla тоже упали, компания даже опустилась ниже BYD.

Несмотря на статус «новичка» на рынке электромобилей, Xiaomi уже громко заявила о себе: ее первый электроседан SU7 разбирают как горячие пирожки — с марта 2024 года он может похвастаться показателем в более 258 тыс. поставок. И этого хватило, чтобы компания вышла на 8-е место в мире среди продавцов батарейных электромобилей в первом квартале 2025 года с долей рынка 2,8% — всего с одной моделью!

Почти «Формула-1»: новый Xiaomi SU7 Ultra разгоняется до 100 км/ч за 1,98 с

Источник: arenaev

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