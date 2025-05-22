Электромобили BYD впервые обошли Tesla в Европе — продажи выросли на 169%

Рынок электромобилей в Европе переживает очередной переломный момент — и на этот раз в главной роли не Tesla. Китайский автопроизводитель BYD впервые обошел Tesla по количеству зарегистрированных электрокаров в Европе. Этот шаг может кардинально изменить расстановку сил на европейском рынке, который ранее считался более склонным к продукции Tesla. Но похоже, европейские потребители не оценили «приветствие от сердца» в исполнении Маска и его вмешательство в политическую гонку. Да и устаревший модельный ряд Tesla заставляет покупателей искать альтернативу. Поэтому имеем перестановки среди производителей электромобилей.

По данным аналитиков Jato Dynamics, в апреле регистрации полностью электрических автомобилей BYD в Европе составили 7231 единица. Это на 169% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Благодаря такому стремительному приросту регистраций компания смогла войти в топ-10 брендов по объемам продаж электрокаров в регионе. Тем временем Tesla претерпела резкое падение: регистрации снизились на 49%, и бренд оказался на позицию ниже BYD.

Аналитик Jato Dynamics Фелипе Муньйос отметил, что хотя разница в продажах между двумя брендами не является большой (всего несколько десятков), ее значение — символическое:

«Это переломный момент для европейского авторынка, особенно учитывая то, что Tesla годами была лидером сегмента BEV в Европе».

В то время как общий рынок электромобилей в Европе вырос на 28%, Tesla демонстрирует спад. Например, Volkswagen увеличил продажи электрокаров на 61%, а дочерний бренд Skoda — в три раза. Tesla, напротив, продолжает терять позиции.

Если учитывать еще и гибриды, то отрыв BYD еще заметнее: общие продажи компании (включая плагин-гибриды) в апреле выросли на 359% по сравнению с прошлым годом. До недавнего времени китайские производители, включая BYD, фокусировались на полностью электрических авто в Европе. Их вдохновляли амбициозные климатические цели ЕС. Однако ситуация изменилась после того, как Евросоюз ввел дополнительные пошлины на китайские электромобили, обвиняя Пекин в чрезмерном субсидировании. В ответ BYD и другие китайские компании начали активно продавать в Европе плагин-гибриды, которые тоже соответствуют экологическим стандартам, но имеют более низкие производственные и логистические риски.

BYD активно завоевывает рынок, в том числе, благодаря доступным электромобилям. Сейчас компания готовит новую модель для европейского рынка — электрический хэтчбек Dolphin Surf с пробегом 220 км, который обещают продавать за менее чем €23000, а стартовая цена до конца июня составит всего €19990. Это значительно дешевле большинства конкурентов. Dolphin Surf — немного большая и доработанная версия модели Seagull — будет иметь вращающийся сенсорный экран, бесключевой доступ и круиз-контроль нового поколения. Основные конкуренты — Renault R5 и Citroën-C3 от Stellantis.

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Источник: bloomberg