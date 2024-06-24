Во втором сезоне сериала Fallout появится Роберт Хаус, известный как Мистер Хаус из New Vegas — на самом деле он уже был в первом

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Первый сезон сериала Fallout от Amazon Prime завершился явным намеком на любимую многими игру Fallout: New Vegas. Шоуранеры подтвердили, что один из ключевых персонажей игры, Мистер Хаус, или же Роберт Хаус, появится на экранах во втором сезоне.

В интервью Variety шоураннеры Грэм Вагнер и Женева Робертсон-Дворет подтвердили, что Роберт Хаус будет задействован во 2 сезоне. Поклонники Fallout: New Vegas знают Роберта Хауса как Мистера Хауса. В игре управляет Нью-Вегасом как мозг, подключенный к суперкомпьютеру, который продолжил свое существование с довоенной эпохи.

Роберт Хаус эпизодически появляется в первом сезоне Fallout во время предвоенной сцены. Тогдашний босс RobCo Industries планирует с руководством Vault-Tec и руководителями других компаний не только пережить неизбежный ядерный апокалипсис, но, возможно, даже спровоцировать его.

«Многие наши главные герои находятся в Вегасе. Лас-Вегас в мире Fallout — это город Роберта Хауса. Роберт Хаус будет задействован во 2 сезоне», — сказал Вагнер.

Первый сезон заканчивается тем, «все пути» ведут в Вегас. Туда отправляется что надзиратель Хэнк в силовой броне и другие герои сериала. Все идет к тому, что события будут развиваться в этом городе или рядом.

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Вопрос в том, какую форму примет Роберт Хаус во втором сезоне. Будет ли сериал Fallout следовать сюжету Fallout: New Vegas и покажет 200-летний мозг, который поддерживается машинами? Или же авторы придумают какой-то другой способ заставить Роберта Хауса существовать в этот момент на временной шкале Fallout? В конце концов, тайна того, как лидер Новой Калифорнийской Республики Молдавер прожила более 200 лет, остается неразгаданной.

Источник: IGN

Раздел Кино выходит при поддержке ?

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