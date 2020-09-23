Вышло обновление Android 11 для Android TV с улучшенной медиа поддержкой

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Компания Google анонсировала выход версии Android 11 для платформы Android TV. При этом обновление отличается от недавно вышедшей версии Android 11 для смартфонов. В данном случае разработчики сфокусировались на медиа-функциях. Среди основных новшеств Android 11 для Android TV можно выделить следующее:

Базовые функции Android 11: Многие функции из Android 11 перекочевали в Android TV. Google реализовала улучшенную систему управления памятью и обновления приватности. Но часть функций, которые не востребованы в телевизорах, не реализованы.

Расширенна поддержка мультимедиа: Android 11 для Android TV теперь поддерживает Auto Low Latency Mode и декодирование медиа с низкой задержкой. Также внедрён новый Tuner Framework с обновлённой поддержкой Media CAS и расширениями для HAL-реализации HDMI CEC. Улучшена поддержка геймпадов.

Улучшенные инструменты для разработчиков: Google добавила новый тестовый режим для Android TV, позволяющий разработчикам быстрее тестировать свои приложения Android TV на реальных устройствах.

Google заявляет, что OEM-партнеры будут работать над внедрением Android 11 на телевизионные платформы на протяжении нескольких следующих месяцев.

Источник: androidcentral