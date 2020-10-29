Вышло обновленное приложение Sony PlayStation с голосовым чатом и дистанционной загрузкой игр

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За две недели до выхода на рынок новой игровой консоли PS5, компания Sony выпустила обновлённое мобильное приложение PlayStation для платформ iOS и Android.

Благодаря новому приложению владельцы консоли смогут удалённо запускать игры, авторизоваться в PS5 прямо из приложения. Также приложение позволит удалённо управлять хранилищем консоли, если нужно освободить место для установки новой игры.

Теоретически новое приложение PlayStation может позволить купить игру (в цифровом виде), освободить место для её установки, загрузить игру, запустить и проверить, что установлены все последние обновления. Всё это можно сделать удалённо. А вернувшись домой, пользователю останется только взять в руки контроллер DualSense и запустить игру на большом экране.

Кроме того, обновлённое приложение позволяет отправлять сообщения друзьям, общаться в голосовом чате и создавать группы. Так что, если есть желание сыграть с друзьями в Call of Duty или Dead by Daylight, то предварительно настроить всё можно прямо со смартфона.

Приложение также получило новый пользовательский интерфейс, который полностью изменяет домашний экран, теперь он выглядит намного проще.

Поскольку Sony интегрирует свою систему обмена сообщениями, пользователям больше не нужно отдельное приложение PS Messages, и оно больше не будет доступно. Но все существующие сообщения и обсуждения из приложения PS Messages будут перенесены в новое приложения PlayStation.

Источник: The Verge