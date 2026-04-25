Новости Устройства 25.04.2026

Sony Xperia 1 VIII засветился на рендерах — изменения не все оценят

Вадим Карпусь

Sony Xperia 1 VIII засвітився на рендерах — зміни не всі оцінять

В сети появились первые CAD-рендеры Sony Xperia 1 VIII — преемника Xperia 1 VII и флагмана 2026 года. Они раскрывают изменения в дизайне смартфон и свидетельствуют, что Sony не отказывается от своего фирменного стиля спереди, но серьезно меняет заднюю панель.


Компания сохраняет симметричные рамки сверху и снизу и отказывается от отверстия в экране. Фронтальная камера и двойные стереодинамики остаются в пределах рамок, а 6,5-дюймовый плоский дисплей выглядит непрерывным — без вырезов и отверстий.

Однако главные изменения сосредоточены на задней панели Xperia 1 VIII. Sony отказывается от вертикальной «полосы» камер, которая была фирменной чертой с момента первого Xperia 1. Ее заменяет квадратный блок в стиле «островка», вмещающий три сенсора. Такой шаг точно разделит фанатов: часть оценит обновление, другие — будут ностальгировать по классике.


Габариты намекают на серьезные внутренние изменения. Смартфон стал немного шире и толще:

  • высота — 161,9 мм (на 0,1 мм меньше, чем у предшественника)
  • ширина — 74,4 мм (+0,4 мм)
  • толщина корпуса — 8,58 мм (против 8,2 мм)
  • общая толщина с учетом блока камер — 11,37 мм

Увеличение толщины может означать либо улучшенные компоненты камеры, либо большую батарею. Ранее ходили слухи о системе из трех 48 МП сенсоров, и новый дизайн это косвенно подтверждает.

Все это выглядит как эволюция, а не революция. Спереди Sony держится своего курса, а в задней части смартфон вносит первые большие изменения за многие годы. Напомним, из-за технической неисправности в прошлом году Sony прекратила продажи Xperia 1 VII. Позже выяснилось, что причиной всех неполадок стала материнская плата.

Если компания не изменит график, анонс Sony Xperia 1 VIII ожидается в мае 2026 года, а старт продаж — в июне. Цена может быть выше, чем в прошлом году, из-за роста цен на комплектующие, в частности, память.

Таким образом, Sony осторожно балансирует между узнаваемостью и обновлением. Компания не трогает то, что отличает ее от других — экран без вырезов и симметрию, но меняет то, что давно не обновлялось. Примут ли фанаты новый блок камер — станет понятно уже после анонса.

Источник: notebookcheck

Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
