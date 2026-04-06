200 МП против полного кадра: неожиданный результат теста Vivo X300 Ultra и Sony A7 III

Вадим Карпусь

200 МП проти повного кадру: несподіваний результат тесту Vivo X300 Ultra та Sony A7 III

Новый флагман Vivo X300 Ultra получил, вероятно, одну из самых мощных камер среди смартфонов. Чтобы проверить, может ли современный камерафон конкурировать с полноценной камерой, на YouTube-канале fenibook провели сравнительный тест. В нем проверили в одинаковых условиях смартфон Vivo X300 Ultra и полнокадровую камеру Sony Alpha A7 III с объективом Sony 24-70mm GM2. Итак, что на самом деле имеет значение для качественного фото: количество мегапикселей (200 МП против 24 МП), размер сенсора или оптика? Результат тестирования оказался не таким очевидным, как можно было ожидать.


Автор теста выложил оригинальные фото в открытый доступ, поэтому любой может самостоятельно оценить разницу. Стоит заметить, что речь идет не об обработанных примерах, а о «сырых» кадрах. Хотя современные смартфоны в большинстве случаев дополнительно обрабатывают снимки при сохранении.

Если смотреть на цифры, разница колоссальная. Смартфон использует новый сенсор формата 1/1,12 дюйма с разрешением 200 МП. У камеры — полнокадровый сенсор, который примерно в девять раз больше, но имеет лишь 24 МП. И эта разница ощутимо влияет на результат.

В большинстве сцен именно Vivo X300 Ultra выигрывает по детализации. Снимки выглядят более резкими, мелкие объекты прорисованы точнее. Это выглядит неожиданно, ведь большие сенсоры традиционно дают лучшее качество. Но высокое разрешение дает смартфону ощутимое преимущество именно в деталях.


С цветами ситуация почти равная. В большинстве случаев цветопередача у Vivo очень близка к результатам Sony. Производитель отдельно заявлял, что улучшил этот аспект благодаря мультиспектральному сенсору и новым алгоритмам обработки. И тест это подтверждает.

Впрочем, сравнение имеет ограничения. Все снимки сделали только на фокусном расстоянии 35 мм. Нет ночных сцен, сложного освещения или движущихся объектов в темноте. Также отсутствуют кадры на 14 мм или 85 мм — это связано с возможностями объектива Sony.

Тем не менее, стоит еще обратить внимание на цену. Камера Sony Alpha A7 III стоит около $1999, а объектив — еще $2449. В итоге стоимость такого комплекта приближается к $4500. Для сравнения, Vivo X300 Ultra оценивают примерно в $2000. Это тоже немало. Однако по сравнению с камерой и сменным объективом, более чем в 2 риза меньше. То есть смартфон дешевле, компактнее и значительно проще в использовании.

Сейчас можно констатировать, что полнокадровая камера сохраняет свою роль в профессиональной съемке и использовании в сложных условиях. Но топовые камерафоны уже подбираются очень близко — по крайней мере в отдельных сценариях. А кое в чем даже опережают полнокадровые решения, например, в детализации и универсальности.

Источник: notebookcheck

