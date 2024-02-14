Waymo «отозвала» ПО из-за прошлогоднего столкновения сразу двух роботакси с пикапом

В прошлом декабре два роботакси Waymo столкнулись в Фениксе с одним и тем же пикапом, который находился на буксире, что заставило эту дочернюю компанию Alphabet отозвать программное обеспечение своих транспортных средств. «Отзыв» в этом случае означал обновление программного обеспечения после расследования проблемы и определения ее первопричины.

Waymo сообщила, что 11 декабря 2023 года одно из ее роботакси столкнулось с пикапом, который буксировали задним ходом. Компания утверждает, что пикап буксировали неправильно, под углом к полосе разворота и полосе движения. Эвакуатор не остановился после инцидента, и через несколько минут с пикапом столкнулся другой автомобиль Waymo. Компания Waymo не уточнила, что она имела в виду, говоря, что ее роботакси «столкнулось» с пикапом, но отметила, что в результате инцидентов никто не пострадал и транспортные средства получили лишь незначительные повреждения. Самоуправляемые транспортные средства, участвовавшие в столкновениях, не перевозили пассажиров.

После расследования Waymo обнаружила, что ее программное обеспечение неправильно предсказало будущие движения пикапа из-за «постоянного несоответствия ориентации» между буксируемым автомобилем и тем, что его буксировал. Компания разработала и утвердила исправления для своего программного обеспечения, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем, и начала развертывать обновления в своем автопарке 20 декабря, передает Engadget.