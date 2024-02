Толпа разбила и подожгла беспилотное такси Waymo в Сан-Франциско. В автомобиле никого не было

В китайском квартале Сан-Франциско человек запрыгнул на капот беспилотного такси Jaguar компании Waymo и разбил лобовое стекло, вызвав аплодисменты, после чего толпа облила машину краской из баллончиков, разбила окна и подожгла ее. Пожарная служба прибыла через несколько минут, но к тому времени пламя уже полностью охватило автомобиль.

Представитель Waymo Сэнди Карп сообщил The Verge, что полностью автономный автомобиль никого на этот момент не перевозил, а пламя вызвал брошенный внутрь фейерверк. Роберт Руэка из департамента полиции Сан-Франциско подтвердил, что полиция прибыла на вызов «примерно» в 20:50 по тихоокеанскому времени и обнаружила, что автомобиль уже догорает, добавив, что «сообщений о пострадавших не поступало».

На видео, размещенном на YouTube-канале FriscoLive415 показано, как тушили электрический Jaguar Waymo и последствия.

Другая серия видео дает представление о том, как разворачивалась сцена и как начался пожар.

happening NOW in SF. Waymo car vandalized & lit on fire 🤯@sfchronicle pic.twitter.com/OEZYFiy6mv

— Michael Vandi (@michael_vandi) February 11, 2024