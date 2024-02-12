Толпа разбила и подожгла беспилотное такси Waymo в Сан-Франциско. В автомобиле никого не было

В китайском квартале Сан-Франциско человек запрыгнул на капот беспилотного такси Jaguar компании Waymo и разбил лобовое стекло, вызвав аплодисменты, после чего толпа облила машину краской из баллончиков, разбила окна и подожгла ее. Пожарная служба прибыла через несколько минут, но к тому времени пламя уже полностью охватило автомобиль.

Представитель Waymo Сэнди Карп сообщил The Verge, что полностью автономный автомобиль никого на этот момент не перевозил, а пламя вызвал брошенный внутрь фейерверк. Роберт Руэка из департамента полиции Сан-Франциско подтвердил, что полиция прибыла на вызов «примерно» в 20:50 по тихоокеанскому времени и обнаружила, что автомобиль уже догорает, добавив, что «сообщений о пострадавших не поступало».

На видео, размещенном на YouTube-канале FriscoLive415 показано, как тушили электрический Jaguar Waymo и последствия.

Другая серия видео дает представление о том, как разворачивалась сцена и как начался пожар.

happening NOW in SF. Waymo car vandalized & lit on fire 🤯@sfchronicle pic.twitter.com/OEZYFiy6mv — Michael Vandi (@michael_vandi) February 11, 2024

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Пожар произошел на фоне тлеющего напряжения между жителями Сан-Франциско и операторами автоматизированных транспортных средств. Калифорнийский департамент транспортных средств приостановил работу такси конкурента Waymo — компании Cruise — после того, как одна из машин сбила пешехода в прошлом году, а до этого автоматизированные такси вызывали хаос в городе, перекрывая движение для кареты скорой помощи или врезавшись в пожарную машину. На прошлой неделе автомобиль Waymo сбил велосипедиста, ехавшего за грузовиком, который разворачивался поперек дороги.

Городские власти и жители выступали против того, чтобы эти автомобили получили лицензию на круглосуточную работу прошлого года, а некоторые жители в знак протеста делали их неподвижными, нацепив на капоты автомобилей оранжевые конусы.