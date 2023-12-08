Новости Софт 08.12.2023 в 12:20 comment views icon

WhatsApp запустил голосовые сообщения с функцией «самоуничтожения»

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Автор новостей

Два года назад опцию «Просмотреть один раз» получили фото и видео, а теперь она станет доступна и для голосовых сообщений.

Віддамо футболку Збірної України з футболу з підписами гравців за донат від 200 грн на ЗСУ. У описі до донату обов'язково вказуй номер мобільного, щоб ми вручили приз! Кожні додаткові 200 грн у донаті +1 шанс на виграш!
Взяти участь

WhatsApp анонсировал запуск голосовых сообщений с функцией самоуничтожения — то есть их можно настроить так, чтобы они автоматически удалялись после того, как пользователи их прослушают. В пресс-релизе компания предлагает использовать эту возможность для «диктования данных кредитных карт» семье или другу, или для «планирования сюрпризов».

Предварительные отчеты WABetaInfo показывают, что голосовую заметку со значком «Просмотреть один раз» можно сделать, коснувшись значка «1» справа от значка голосового сообщения во время записи.

WhatsApp запустил голосовые сообщения с функцией «самоуничтожения»

WhatsApp обещает развернуть функцию на iOS и Android по всему миру «в ближайшие дни».

WhatsApp включил авторизацию без пароля на Android — по отпечатку пальца, лицу или PIN-коду

Новости партнеров

Безплатний вебінар: Як зробити так, щоб співробітники могли працювати під час тривалих блекаутів: поради і кейси
Казино і закон в США: де можна і не можна грати та до чого тут індіанці
Лас-Вегас: дивовижна історія міста азарту, мафії та головного болю для архітектора
Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить