WhatsApp запустил голосовые сообщения с функцией «самоуничтожения»

Два года назад опцию «Просмотреть один раз» получили фото и видео, а теперь она станет доступна и для голосовых сообщений.

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WhatsApp анонсировал запуск голосовых сообщений с функцией самоуничтожения — то есть их можно настроить так, чтобы они автоматически удалялись после того, как пользователи их прослушают. В пресс-релизе компания предлагает использовать эту возможность для «диктования данных кредитных карт» семье или другу, или для «планирования сюрпризов».

Предварительные отчеты WABetaInfo показывают, что голосовую заметку со значком «Просмотреть один раз» можно сделать, коснувшись значка «1» справа от значка голосового сообщения во время записи.

WhatsApp обещает развернуть функцию на iOS и Android по всему миру «в ближайшие дни».