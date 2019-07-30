Wildcat Discovery и InoBat построят в Словакии фабрику по производству батарей для электромобилей

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Словацкая группа InoBat и американская энерготехнологическая компания Wildcat Discovery Technologies построят в Словакии фабрику по выпуску аккумуляторов для электромобилей.

Стоимость фабрики составляет €100 млн. Данное производственное предприятие призвано удовлетворить будущий спроса со стороны автопроизводителей в Центральной Европе. Первоначально фабрика сможет выпускать 1500 батарей в год совокупной ёмкостью 100 МВтч. Начало строительства запланировано на первую половину 2020 года, а выпуск продукции начнётся уже к концу 2021 года. В долгосрочной перспективе производственную мощность планируется увеличить в 100 раз – до 150 тыс. батарей в год совокупной ёмкостью 10 ГВтч

Добавим, компания Wildcat Discovery Technologies разрабатывает технологию, сочетающую эксперименты с высокой пропускной способностью и искусственный интеллект. Она сотрудничает как с автопроизводителями, так и с производителями потребительской электроники, включая Toyota и Samsung Electronics.

Источник: reuters