Британцы представили финальный прототип электромотоцикла Triumph TE-1 с разгоном до «сотни» за 3,6 сек и запасом хода 160 км [фото, видео]

Группа британских компаний Triumph Motorcycles, Williams Advanced Engineering и Integral Powertrain представила финальный прототип электромотоцикла Triumph TE-1.

Мотоцикл получил электродвигатель мощностью 130 кВт / 175 л.с. с силикон-карбидным инвертором, который в сборе весит всего 15 кг. Общий вес электробайка составляет 220 кг, что по заявлению создателей на 25% меньше по сравнению с конкурентами с аналогичными характеристиками.

В результате Triumph TE-1 разгоняется до 100 км/ч (60 миль/ч) всего за 3,6 секунды, а 100 миль/ч (160 км/ч) набирает за 6,2 секунды.

Батарея от Williams Advanced Engineering обеспечила запас хода в реальных дорожных условиях на уровне 160 км / 100 миль.

Что не менее важно, батарея поддерживает рекуперацию при торможении и заряжается с 0 до 80% емкости всего за 20 минут, то есть этого времени как раз хватит на то, чтобы выпить кофе и размять ноги.

О сроках выхода на рынок серийной модели электромотоцикла Triumph TE-1 пока не сообщается.

Источник: WAE