С августа Windows 10 начнет блокировать потенциально нежелательные приложения по умолчанию

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За последние годы Microsoft существенно расширила функциональность Windows Defender. В Windows 10 версии 2004 (майское обновление 2020 года) появилась опция, которая позволяет антивирусу блокировать потенциально нежелательные приложения (PUA).

Потенциально нежелательные приложения — это категория программного обеспечения, которое может снижать производительность компьютера, неожиданно отображать рекламные объявления или, в худшем случае, устанавливать другое программное обеспечение, которое может быть более опасным или назойливым. Как правило, PUA устанавливаются вместе с другим софтом (если пользователь не убирает соответствующие галочки в установщике). Они не всегда являются опасными для компьютера, но могут доставлять неудобства пользователю. Согласно Microsoft, потенциально нежелательными приложениями считаются рекламное ПО, торрент-клиенты (только для корпоративных PC), майнеры, программы с низкой репутацией и т.п.

В прошлом году в Windows 10 появилась возможность сразу же блокировать PUA, используя Windows Defender SmartScreen. С августа этого года Microsoft начнет включать опцию по умолчанию на компьютерах, работающих под управлением Windows 10 версии 2004 и новее.

Чтобы самостоятельно включить блокировку потенциально нежелательных приложений, перейдите в Пуск > Параметры > Обновление и безопасность > Безопасность Windows > Управление приложениями и браузером > Параметры защиты на основе репутации. В этом разделе есть элемент управления, с помощью которого можно включить блокировку потенциально нежелательных приложений, а также выбрать, следует ли блокировать сами приложения, их скачивание или и то, и другое.

Функция Блокировка приложений обнаружит PUA, которые вы уже скачали или установили, поэтому, если вы используете другой браузер, система безопасности Windows все равно сможет обнаружить PUA после их скачивания.

обнаружит PUA, которые вы уже скачали или установили, поэтому, если вы используете другой браузер, система безопасности Windows все равно сможет обнаружить PUA после их скачивания. Функция Блокировка скачивания ищет PUA в процессе скачивания, но она работает только в новом браузере Microsoft Edge.

Когда система безопасности Windows обнаружит потенциально нежелательное приложение, вы получите уведомление о том, что нужно принять меры.

Щелкните уведомление, чтобы перейти в область системы безопасности Windows Защита от вирусов и угроз, а затем нажмите название PUA, чтобы выбрать нужное действие. Когда вы сделаете выбор, нажмите Запустить действия.

Источник: Windows Latest