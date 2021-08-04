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С августа Windows 10 начнет блокировать потенциально нежелательные приложения по умолчанию

С августа Windows 10 начнет блокировать потенциально нежелательные приложения по умолчанию

С августа Windows 10 начнет блокировать потенциально нежелательные приложения по умолчанию


За последние годы Microsoft существенно расширила функциональность Windows Defender. В Windows 10 версии 2004 (майское обновление 2020 года) появилась опция, которая позволяет антивирусу блокировать потенциально нежелательные приложения (PUA).

Потенциально нежелательные приложения — это категория программного обеспечения, которое может снижать производительность компьютера, неожиданно отображать рекламные объявления или, в худшем случае, устанавливать другое программное обеспечение, которое может быть более опасным или назойливым. Как правило, PUA устанавливаются вместе с другим софтом (если пользователь не убирает соответствующие галочки в установщике). Они не всегда являются опасными для компьютера, но могут доставлять неудобства пользователю. Согласно Microsoft, потенциально нежелательными приложениями считаются рекламное ПО, торрент-клиенты (только для корпоративных PC), майнеры, программы с низкой репутацией и т.п.

В прошлом году в Windows 10 появилась возможность сразу же блокировать PUA, используя Windows Defender SmartScreen. С августа этого года Microsoft начнет включать опцию по умолчанию на компьютерах, работающих под управлением Windows 10 версии 2004 и новее.

Чтобы самостоятельно включить блокировку потенциально нежелательных приложений, перейдите в Пуск > Параметры > Обновление и безопасность > Безопасность Windows > Управление приложениями и браузером > Параметры защиты на основе репутации. В этом разделе есть элемент управления, с помощью которого можно включить блокировку потенциально нежелательных приложений, а также выбрать, следует ли блокировать сами приложения, их скачивание или и то, и другое.

С августа Windows 10 начнет блокировать потенциально нежелательные приложения по умолчанию

  • Функция Блокировка приложений обнаружит PUA, которые вы уже скачали или установили, поэтому, если вы используете другой браузер, система безопасности Windows все равно сможет обнаружить PUA после их скачивания.

  • Функция Блокировка скачивания ищет PUA в процессе скачивания, но она работает только в новом браузере Microsoft Edge.

Когда система безопасности Windows обнаружит потенциально нежелательное приложение, вы получите уведомление о том, что нужно принять меры.

С августа Windows 10 начнет блокировать потенциально нежелательные приложения по умолчанию

Щелкните уведомление, чтобы перейти в область системы безопасности Windows Защита от вирусов и угроз, а затем нажмите название PUA, чтобы выбрать нужное действие. Когда вы сделаете выбор, нажмите Запустить действия.

Источник: Windows Latest

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