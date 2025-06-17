WSJ: Amazon и Walmart хотят собственные стейблкоины

Ритейлеры, такие, как Amazon и Walmart, платят комиссии Visa или Mastercard каждый раз, когда клиент использует эти карты. Конечно же, магазины не в восторге от потери денег. Поэтому Amazon вроде бы на начальных стадиях разработки собственного стейблкоина. Сообщается, что велись обсуждения относительно использования внешних стейблкоинов для расчетов.

С одной стороны сделать собственный стейблкоин просто, а с другой стороны сложности возникают значительные финансовые резервы для его поддержки. Стейблкоины обычно привязаны к доллару, и теоретически тот, кто выпускает стейблкоин, держит доллар или эквивалент доллара на каждый стейблкоин

Вероятность того, что ритейлеры запустят собственную криптовалюту, вероятно, будет зависеть от того, пройдет ли Конгресс так называемый GENIUS Act, который установит регулирование стейблкоинов. Facebook экспериментировал с идеей выпуска собственной криптовалюты еще в 2019 году, но проект закрылся (и сейчас снова смотрит в эту сторону).

По словам инсайдеров, Walmart пролоббировал внесение отдельной поправки, которая бы ввела большую конкуренцию в секторе кредитных карт. Ритейлер уже давно стремится попасть в сферу финтех.

Источник: The Wall Street Journal