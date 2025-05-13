Новости Крипто 13.05.2025 в 19:04 comment views icon

Fortune: Meta планирует начать использовать стейблкоины уже в этом году

author avatar

Тетяна Нечет

Автор новостей

Meta рассматривает использование стейблкоинов на блокчейне Ethereum, и хочет начать их применение уже в 2025 году. Техногигант рассчитывает привлечь до 3,5 миллиардов пользователей из своей глобальной экосистемы, которая включает Facebook, WhattsApp, Instagram, Threads. Стейблкоины планируют использовать для выплаты наград создателям контента.

В январе Meta повторно наняла Джинджер Бейкер на должность вице-президента по продуктам, которая, очевидно, будет руководить этим направлением. Большую часть своей карьеры она провела в сфере платежей, работала в Plaid на должности главного сетевого директора, а сейчас является членом правления Stellar Development Foundation. Также была в командах Ripple, Square и Visa.

И здесь возникает много сомнений. Уже было несколько проектов, которые Meta (тогда еще Facebook) погубила. Среди них — криптопроект по запуску стейблкоина Libra (переименован позже в Diem).

Для трейдеров и холдеров Ethereum это может стать очередной отличной новостью после обновление Пектрыкоторое забыло цену. Запуск нового стейблкоина усилит активность в сети, и увеличить спрос на ETH, укрепит позиции Ethereum как ведущей платформы для смартконтрактов. А также усилит связанные с этим блокчейном DeFi-токены.

Источник: Fortune

Популярные новости

Основатель Cardano Чарльз Хоскинсон: «Ethereum не проживет более 10-15 лет»
Стратегия HODL больше не работает даже с лучшими альткоинами — анализ Swan
Сооснователь Instagram говорит, что чатботы ИИ «заточены» на вовлеченность, а не на полезные результаты

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить